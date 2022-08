Tra i grandi progetti già annunciati che andranno ad ampliare l’universo di The Batman c’è The Penguin, spinoff incentrato sull’ascesa di Oswald Cobblepot, nuovamente interpretato da Colin Farrell. Nonostante il suo tempo su schermo sia stato limitato nel film di Matt Reeves, Colin ha stupito tutti con la sua interpretazione camaleontica (il make up lo ha reso irriconoscibile). In una recente intervista ha fornito nuovi aggiornamenti sul progetto, parlando anche del coinvolgimento di Reeves.

Matt Reeves sarà coinvolto nel processo creativo di The Penguin

Ai microfoni di Entertainment Tonight, Colin ha dichiarato che Matt Reeves sarà fortemente coinvolto nel progetto dal punto di visto creativo e supervisionerà il tutto, ma non si occuperà di dirigerlo. In ogni caso sarà lui ad occuparsi della struttura dei copioni di ogni singolo episodio. Nessun aggiornamento preciso sull’inizio delle riprese, ma Colin ha dichiarato di essere pronto per inizio 2023 dopo aver terminato la sua ultima serie per Apple TV.

Parlando invece del già annunciato sequel di The Batman, l’attore ha così dichiarato: “Per me è stata un’esperienza divertentissima, una gioia totale. Lo rifarei in un batter d’occhio”. Dichiarazioni in tandem con quelle di Paul Dano, che nel film ha vestito i panni dell’Enigmista. I due attori non sono ancora stati confermati per il nuovo film, ma il loro ruolo sarà senza dubbio fondamentale nel futuro dell’universo narrativo del Batman di Reeves.

The Penguin, descritta come una serie alla Scarface che racconterà l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot in una Gotham al collasso, sarà sceneggiata da Lauren LeFranc, nota per i suoi lavori in serie TV come Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove, e Impulse. Non è ancora stato ufficialmente confermato, ma lo show dovrebbe essere Rated R a differenza di The Batman, rimasto ancorato al PG-13 per volere della Warner. Arriverà in esclusiva su HBO Max, così come altri progetti in lavorazione tra cui uno spinoff sull’Arkham Asylum.