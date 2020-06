The Promised Neverland – diventa una serie TV live action per Amazon

Nella tarda serata di ieri Variety ha riportato la notizia che Amazon avrebbe iniziato lo sviluppo di una serie TV live action basata su The Promised Neverland, uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu.

La serie approderebbe ovviamente nel vasto catalogo di serie TV Amazon Prime Video cercando di bissare il successo ottenuto con l’adattamento di The Boys tant’è vero che i nomi associati al progetto sono di primissimo piano: Meghan Malloy alla sceneggiatura, regia e produzione di Rodney Rothman, e produttori esecutivi Masi Oka, Roy Lee e Miri Yoon. Malloy e Rothman hanno già lavorato insieme al film d’animazione premio Oscar Spider-Man Un Nuovo Universo.

Vi ricordiamo che The Promised Neverland terminerà in Giappone il prossimo 15 giugno con il capitolo, il 181, finale in uscita sulla rivista Weekly Shonen Jump 28.

Lo stesso autore Kaiu Shirai aveva parlato del finale recentemente, cliccate QUI per leggere le sue dichiarazioni.

La serializzazione di The Promised Neverland è giunta attualmente al Capitolo 176 con 18 volumi pubblicati in Giappone.

In Italia la serie è edita da J-Pop che ha pubblicato i primi 14 volumi.

Eccovi la sinossi tratta dal primo volume:

Le vogliono bene come a una mamma, ma non è un loro genitore. Vivono tutti insieme, ma non sono fratelli. Emma, Norman e Ray passano giorni felici in un piccolo orfanotrofio. Ma un giorno la loro vita viene improvvisamente stravolta. Che destino li attende, ora che conoscono la verità?!

Dal manga è stata tratta anche una serie animata prodotta da CloverWorks e disponibile gratuitamente con sottotitoli in italiano sulla piattaforma streaming VVVVID. Una seconda serie anime arriverà a gennaio 2021.

Sono state anche pubblicati due light novel il primo con protagonista Norman e scritto da Nanao. Il secondo ha come protagoniste mamma Isabella e sorella Krone. È stata anche annunciato un terzo light novel ma senza dettagli.

Infine il prossimo 18 dicembre uscirà un film live action diretto da Yûichirô Hirakawa e sceneggiato da Noriko Gotou che narrerà le vicende del primo arco narrativo ambientato a Grace Field House – per tutti dettagli cliccate QUI.