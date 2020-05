The Purge e Treadstone cancellati da USA Network

USA Network ha deciso di non proseguire con altre due delle sue serie, The Purge e Treadstone, come parte di un cambiamento di programmazione.

Sia Treadstone che The Purge sono serie televisive basate su popolari franchise cinematografici, la prima sulla serie di film di Jason Bourne e la seconda sulla saga cinematografica horror omonima.

Come riportato da Deadline, The Purge è stato cancellato dopo due stagioni, mentre Treadstone ha concluso solamente la prima. Di recente, USA Network ha cancellato anche un’altra delle sue serie, Dare Me, dopo la sua prima stagione, nonostante gli elogi della critica. Tutto ciò fa parte di un cambiamento del focus della programmazione del canale. La rete, infatti, vuole concentrarsi meno sulle serie TV e più sulla programmazione live come gli show di wrestling della WWE e Chrisley Knows Best.

Treadstone espande la storia dei film di Bourne che ruotano attorno al programma clandestino utilizzato per creare dei super soldati programmabili. La serie comprende storie parallele, una delle quali ai giorni nostri, subito dopo il risveglio a sorpresa degli agenti dormienti, mentre l’altra si svolge negli anni ’70, mostrando l’origine del programma che ha creato agenti altamente qualificati e assassini come Jason Bourne.

Per quanto riguarda la serie The Purge, nei film si parla di un mondo in cui il governo concede, una volta all’anno, un periodo di 12 ore in cui è consentito commettere qualsiasi crimine. Il primo film, uscito nel 2013, è stato un enorme successo, seguito rapidamente da The Purge: Anarchy l’anno successivo, The Purge: Election Year e, più recentemente, The First Purge. È in programma un quinto film intitolato The Forever Purge, che potrebbe essere l’ultimo della serie. Lo show televisivo è ambientato tra il primo e il secondo film.