The Rising of the Shield Hero 2: la seconda stagione rimandata al 2022

Dovremo ancora aspettare per poter guardare la seconda stagione dell’anime di The Rising of the Shield Hero, adattamento dell’omonima di light novel di Aneko Yusagi, la cui prima stagione è disponibile su Crunchyroll Italia, il quale aveva confermato che l’anime sarebbe andato in onda durante quest’anno, anche se non si sapeva ancora una data precisa. Ora, il comitato di produzione ha annunciato che la trasmissione della seconda stagione dell’anime è stata spostata ad aprile 2022 a causa di vari motivi non rivelati.

The Rising of the Shield: la seconda stagione

The Rising of the Shield Hero 2 sarà la continuazione della storia della stagione precedente. Naofumi, Raphtalia e Filo stanno per avere nuovi compagni mentre affrontano un nuovo nemico, inaspettato e molto più resistente di qualsiasi cosa abbiano mai affrontato prima.

La serie è animata dagli studi di animazione Kinema Citrus e DR MOVIE con Masato Jimbo come regista. La sceneggiatura è scritta da Keigo Koyanagi e i personaggi sono disegnati da Masahiro Suwa sulla base delle illustrazioni originali di Seira Yanan. Il creatore Yusagi Aneko è accreditato per il lavoro originale. Il cast della prima stagione della serie riprenderà i suoi ruoli per la seconda stagione.

The Rising of the Shield: la light novel

La light novel di The Rising of the Shield è scritta da Aneko Yusagi. Originariamente pubblicata come web novel nel sito di romanzi generati dagli utenti Shousetsuka ni Narou, la serie è stata poi pubblicata da Media Factory con una story-line espansa con illustrazioni di Seira Minami.

Eccovi la sinossi estesa:

La storia segue Naofumi Iwatani, un giovane giapponese spigliato, che è stato convocato in un mondo parallelo insieme ad altri tre giovani provenienti da universi paralleli per diventare gli Eroi Cardinali del mondo e combattere orde interdimensionali di mostri chiamati Waves. Ognuno degli eroi è stato rispettivamente equipaggiato con il proprio equipaggiamento leggendario quando è stato convocato. Naofumi ha ricevuto lo Scudo Leggendario, l’unico equipaggiamento difensivo, mentre gli altri eroi hanno ricevuto una spada, una lancia e un arco, armi destinate all’attacco. A differenza degli altri eroi che sono pienamente sostenuti dal regno e ottengono diversi forti alleati ciascuno, la fortuna di Naofumi volge al peggio dopo che la sua unica compagna, rivelatasi essere la principessa del regno, lo tradisce, ruba tutti i suoi averi e lo lascia privo di ogni assistenza e provviste dopo che lei lo accusa falsamente di averla aggredita sessualmente. Deriso dalla nobiltà ed evitato da tutti, dai suoi compagni Eroi ai contadini, un Naofumi ormai cinico è costretto ad allenarsi come eroe da solo mentre lavora per sbarcare il lunario, finché non compra da un mercante di schiavi una giovane ragazza tanuki demi-umana di nome Raphtalia e un uovo che si schiude in un mostro simile a un uccello che chiama “Filo”, entrambi crescono rapidamente in età adulta e diventano potenti guerrieri sotto le sue cure. Mentre a poco a poco guadagnano la fiducia e la gratitudine del popolo con le loro azioni eroiche, Naofumi e i suoi compagni lavorano insieme per portare a termine la loro missione di salvatori del mondo mentre svelano il mistero delle Onde e Naofumi affronta il tradimento.

La light novel è stata successivamente adattata in una serie manga da Aiya Kyū e pubblicata da Media Factory, con sedici volumi pubblicati a partire dal 20 luglio 2020.

In Italia i light novel è inedita mentre J-POP sta pubblicando l’adattamento manga firmato da Aiya Kyū con 17 volumi pubblicati.

