The Sandman, la serie Netflix si mostra in anteprima

Netflix sta preparando il suo adattamento ad alto budget di The Sandman, la serie tratta dalla celebre miniserie DC Comics (che potete recuperare grazie a Panini) di Neil Gaiman, la quale si è ora mostrata in occasione dell’evento Tudum del colosso dello streaming.

Gaiman in persona ha infatti spiegato che la serie sarà estremamente fedele al fumetto originale, proponendo tutto ciò che ha reso grande l’opera. Oltre alle testimonianze di parte del cast e dei protagonisti dello show, durante l’evento è stato mostrato anche e soprattutto il primo spezzone video che mostra in anteprima il look che avrà la serie (trovate il video poco più in basso, nel player dedicato).

Nel cast di Sandman vedremo la presenza di Kirby Howell-Baptiste nei panni di Morte, la sorella più saggia, simpatica e sensibile del protagonista interpretato da Tom Sturridge. Assieme a loro troveremo anche Mason Alexander Park, Donna Preston, Jenna Coleman, Niamh Walsh, Joely Richardson, David Thewlis, Kyo Ra, Stephen Fry, Razane Jammal, Sandra James Young e Patton Oswalt.

Park e Preston interpretano rispettivamente i gemelli Desiderio e Disperazione, nonché gli altri Eterni e fratelli di Sogno. Coleman sarà invece Johanna Constantine, un’avventurista occulta su commissione e la bis-bis-bisnonna di John Constantine. Inoltre, Walsh interpreta la versione giovane di Ethel Cripp (per chi non lo sapesse, si tratta dell’amore di Roderick Burgess e la madre di John Dee). Quando invece Ethel sarà una donna dalle identità multiple, il ruolo passerà alla Richardson (Nip / Tuck, The Rook). Il temibile John Dee, invece, sarà interpretato da Thewlis. Ricordiamo infine che Panini DC Italia ha confermato che la Sandman Library continuerà nel corso del 2021, visto che partire da questo autunno la casa editrice proporrà un secondo cofanetto, una produzione originale Panini che sarà intitolata Sandman Presenta. Al momento, la serie dedicata a Sandman non ha ancora una data di rilascio ufficiale.