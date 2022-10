Uno spinoff su Johanna Constantine della serie Netflix The Sandman potrebbe essere nei piani di Neil Gaiman e Allan Heinberg, gli autori della serie originale basata sui fumetti omonimi di Gaiman e pubblicati da DC Comics (trovate sia i fumetti che tanti altri gadget e oggetti a tema The Sandman qui su Amazon).

La serie Netflix The Sandman si è rivelata un successo, avendo messo insieme, fino ad ora, ben un miliardo di minuti di visualizzazioni e raggiungendo la vetta delle classifiche solo tre giorni dopo la sua uscita. La serie è anche riuscita ad affascinare sia la critica che i fan, ed è stata da molti elogiata per il suo mondo fantastico e la profonda caratterizzazione dei personaggi.

The Sandman

Una delle ragioni per cui in molti parlano di The Sandman è la presenza di Johanna Constantine, la detective dell’occulto con un debole per gli esorcismi. Jenna Coleman interpreta due diverse iterazioni del personaggio: una che vive nei giorni nostri, l’altra, una sua antenata dall’aspetto identico al suo, che vive nel 18° secolo. Sebbene Johanna sia apparsa solo in pochi episodi, non è passato molto tempo prima che gli appassionati iniziassero a chiedersi se sia nei piani dei creatori della serie anche uno spinoff su Johanna Constantine. A questo dubbio ha risposto la stessa Coleman nel corso di un’intervista.

The Sandman: Nei Gaiman parla dello spinoff su Johanna Constantine

Jenna Coleman non ha avuto la possibilità di guardare The Sandman perché ha dovuto viaggiare molto per la sua nuova serie, Wilderness. Tuttavia, è in contatto con gli autori, e quando le è stato chiesto di un eventuale spinoff su Johanna Constantine, ha dichiarato:

Neil Gaiman e Allan Heinberg sono davvero coinvolti. Sembrano pensare che sarebbe una buona idea.

