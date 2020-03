The Sandman: Panini DC Italia pubblicherà una ristampa speciale brossurata

Panini Comics, dal gennaio scorso, è il nuovo editore italiano per quanto riguarda i fumetti DC Comics e quest’oggi ha annunciato la pubblicazione dell’intera serie di Neil Gaiman The Sandman in un esclusivo cofanetto composto da ben quattordici volumi brossurati.

The Sandman venne pubblicato in Italia per la prima volta da Magic Press dopo la pubblicazione americana avvenuta tra il 1989 e il 1996. Poi fu realizzata una edizione economica da Planeta DeAgostini terminata da RW Lion che recentemente aveva fatto una ristampa anche in volumi di grande formato Deluxe. Questa, quindi, è un’ulteriore ristampa che dovrebbe riprendere la più recente edizione americana in brossura con cofanetto aggiunto.

A TUTTI GLI APPASSIONATI DI SANDMAN, breve annuncio per voi! Entro fine anno vedrà la luce il cofanetto che raccoglierà… Publiée par Panini DC Italia sur Jeudi 5 mars 2020

The Sandman è una delle storie fumettistiche più famose di sempre (noi l’abbiamo inserita anche nella lista dei 10 fumetti da leggere almeno una volta nella vita) e racconta la storia di Sogno (Dream), nonché il protagonista della serie, che non è altro che la personificazione antropomorfa dei sogni e signore del regno dei sogni. Si tratta di una figura incredibilmente solitaria conosciuta anche come Morfeo, oppure Oneiros, il plasmatore o anche il principe delle storie. È conosciuto, soprattutto, per essere uno dei sette Eterni che regolano e incarnano ogni aspetto della vita umana come ad esempio la disperazione e la morte. Sandman è l’uomo della sabbia che fa sognare che viene cosparsa sugli occhi degli uomini dormienti ed è anche Morfeo perché ha il compito di vegliare proprio sugli addormentati. Unisce, pertanto, la mitologia greca e la mitologia germanica in un’opera che mostra il protagonista alla ricerca dei propri poteri perduti. Per recuperarli si scontrerà con personaggi di altre mitologie, tradizioni letterarie e storiche, combatterà con gli incubi scappati al suo stesso controllo e cercherà di ricucire i rapporti con gli altri Eterni tra cui sua sorella Morte (Death).

La serie ha anche vinto numerosi Eisner Awards, un Hugo Award e un Bram Stoker Award e nel 1991 vinse il World Fantasy Award come miglior racconto breve riferendosi al numero 19 della serie dal titolo Sogno di una notte di mezz’estate. Oggi è anche uscita la notizia che l’intera serie di Sandman sarà disponibile sotto forma di audiolibro grazie ad una collaborazione tra DC Comics e Audible.

L’edizione della Panini Comics, infine, dovrebbe essere disponibile entro la fine del 2020 e nel cofanetto, oltre alla serie originale, sarà presente anche l’ultimo capitolo Sandman Overture e il volume sfuso Preludi e Notturni.