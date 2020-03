Sandman diventerà un audiolibro su Audible

Sandman, il capolavoro di Neil Gaiman, approderà al mondo degli audiolibri diventando un Audible Drama. A darne la notizia è stato il sito The Hollywood Reporter.

Sandman, l’epica saga che ha consacrato Neil Gaiman nel firmamento del fumetto mondiale sarà adattato in una serie di audiodrammi, grazie ad un accordo tra DC, editore che attualmente ne detiene i diritti, e Audible.

L’accordo prevederà la realizzazione dell’intera saga di Morfeo e Gli Eterni suddivisa in più parti, adattando così in un nuovo formato, che permetterà di rivivere le storie di Sandman in un modo inedito.

La serie Audible di Sandman vedrà il coinvolgimento di Gaiman nel ruolo di creative director, executive producer nonché in quello di narratore. Ad affiancare Gaiman in questo ambizioso progetto troveremo anche Dirk Maggs, che in precedenza ha lavorato agli adattamenti audio di Nessun Dove, Stardust, Buona Apocalisse a Tutti e I Ragazzi di Anansi. Maggs ricoprirà i ruoli di executive producer, direttore del doppiaggio e dialoghista.

L’adattamento audio di Sandman prevederà la presenza di diversi attori, impegnati a dare vita alle voci dei diversi personaggi del variopinto e variegato cast e sarà arricchita da una colonna sonora originale composta da James Hannigan.

Potete avere un assaggio della serie ascoltando il trailer di seguito:

Nell’articolo diffuso da The Hollywood Reporter, che potete leggere in inglese a questo link, Gaiman ha dichiarato che l’idea di un’audiodramma di Sandman gli era già stata proposta da Maggs circa 30 anni fa, tuttavia Gaiman si è detto molto felice che il progetto stia prendendo forma ora, poiché secondo lui questo sia un momento in cui gli audiolibri sono in grado di esprimere il loro potenziale più grande e questo si rifletterà in quello che lui ritiene sarà un adattamento sontuoso del suo capolavoro.

Per Dave Blum, editor-in-chief di Audible Originals, l’adattamento di Sandman confermerà lo standard qualitativo delle produzioni Audible e grazie a questa nuova aggiunta al loro catalogo permetterà a milioni di utenti al mondo di scoprire quest’opera.

La serie Audible di Sandman sarà disponibile, nella sua versione inglese, a partire da quest’estate; successivamente saranno resi disponibili le edizioni in italiano, francese, tedesco e spagnolo.