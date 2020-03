The Undoing: disponibile il trailer della miniserie HBO

Una nuova serie per l’HBO ad alto contenuto ansiogeno ed è The Undoing. Tratto dal romanzo Una famiglia felice della scrittrice americana Jean Hanff Korelitz ed edito in Italia da Piemme, The Undoing è una miniserie in 6 parti, un thriller psicologico che ha per protagonisti Nicole Kidman e Hugh Grant.

La storia parlerà di Grace (Kidman) una terapista di successo che ha una vita invidiabile: un matrimonio felice con Jonathan (Grant) con e un figlio (Noah Jupe, Honey Boy e Wonder) che frequenta una prestigiosa scuola di New York. Come in ogni thriller che si rispetti un evento destabilizzante, in questo caso un lancio di dadi, cambierà tutto. Un abisso si aprirà nella vita di Grace alla vigilia della pubblicazione del suo primo libro. Un avvenimento che comporterà una serie di gravi conseguenze: una morte violenta, sconvolgenti rivelazioni e una umiliazione pubblica costringeranno Grace a rivalutare se stessa e la sua vita. Grace dovrà trovare la forza di reagire per creare una nuova vita per lei e suo figlio.

Potete vedere qui sotto il trailer di The Undoing:

Nicole Kidman è anche produttrice esecutiva di The Undoing e il progetto è di una sua vecchia conoscenza, David E. Kelley già creatore di Big Little Lies (di cui Nicole Kidman è tra le produttrici). Alla regia, invece, Susanne Bier, conosciuta sul piccolo schermo per la miniserie The Night Manager e al cinema per Bird Box.

Per Hugh Grant questa è la seconda esperienza nel campo della mini serialità televisiva dopo il successo di A Very English Scandal.

The Undoing andrà in onda sia negli Stati Uniti che in Australia l’11 maggio. In Australia sarà visibile su Foxtel.

Nel cast vedremo anche: Donald Sutherland, Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis as Elena Alves, Lily Rabe, Noma Dumezweni and Sofie Gråbøl also star.