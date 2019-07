The Walking Dead, tutti i nuovi trailer delle serie tv dal SDCC 2019

The Walking Dead: tutti i trailer delle nuove stagioni e le novità dei progetti in corso che sono stati rivelati durante il San Diego Comic Con 2019.

Durante il San Diego Comic Con 2019 non poteva mancare la presentazione di tutti i progetti in corso e futuri relativi alla serie TV The Walking Dead. Abbiamo raccolto tutte le novità diffuse previste per le nuove stagioni del 2019/2020. Essendo filmati riguardanti le nuove stagioni ovviamente contengono spoiler per chi non ha visto tutte le puntate precedenti!

The Walking Dead stagione 10

Partiamo con la decima stagione della serie madre: Fox presenta ufficialmente il primo trailer dove vediamo alcune anticipazioni riguardanti gli episodi inediti tratto dai fumetti di Robert Kirkman.

La stagione ripartirà esattamente da dove si è interrotta la precedente: le tre comunità principali rappresentate da Alexandria, Hilltop e del Regno sono in allerta con la forte minaccia rappresentata dai Sussurratori che nel finale della scorsa stagione hanno ucciso molti personaggi amate dai protagonisti.

In questa stagione vedremo la reazione di Daryl, Carol e Michonne dopo il massacro che i Sussurratori hanno compiuto lasciando le teste impalate dei loro amici come avvertimento.

Fear The Walking Dead stagione 5 parte 2

Sono stati mostrati i primi minuti dell’ ottavo episodio, in cui vediamo alcuni dei protagonisti intenti a salvare altri sopravvissuti:

Questa serie con il passare del tempo si sta legando sempre di più alla serie principale, infatti negli ultimi episodi andati in onda nella tv Americana c’è stato l’arrivo di Dwight, che dopo essere fuggito dai Salvatori durante lo scontro con Negan si è messo alla ricerca della moglie scomparsa.

The Walking Dead The Movie

Al momento il film è senza una data di uscita e un titolo ufficiale, ma durante la fine del panel di The Walking Dead Universal Pictures ha annunciato che porterà in sala il film di The Walking Dead con Rick Grimes ( Andrew Lincoln ) come protagonista.

Ecco il teaser:

The Walking Dead: nuova serie Spin-off

Una nuova serie ambientata nel mondo di The Walking Dead sta per essere prodotta da AMC. La prima stagione sarà composta solamente da 10 episodi e diretti da Jordan Vogt-Roberts ( regista di Kong: Skull Island ).

Nel cast annunciato troviamo Aliyah Royale (interprete di Iris) e Annet Mahendru (interprete di Huck), che si affiancheranno ai già annunciati Alexa Mansour (interprete di Hope), Nicolas Cantu (interprete di Elton) e Hal Cumpston (interprete di Silas).

Scott M. Gimpleha durante la manifestazione ha dichiarato:

“L’universo di The Walking Dead custodisce un grande segreto. In tutti questi anni non abbiamo visto che una parte piccolissima di quel mondo, ma c’è ancora un sacco da esplorare. Questo grande segreto è che ci sono sempre state altre civiltà sopravvissute all’apocalisse. Lo abbiamo visto nella stagione 7 di The Walking Dead, l’abbiamo visto di nuovo in Fear The Walking Dead, e stiamo per mostrare molto di più in un mucchio di nuovi progetti“.

Le riprese della nuova serie cominceranno in Virgina a breve e il debutto è previsto per il 2020.