The Witcher 2: il nuovo teaser conferma la trama della premiere

La showrunner Lauren S. Hissrich ha rivelato per The Witcher 2 il nuovo teaser trailer nel quale conferma che la premiere dell’attesissima seconda stagione adatterà un particolare racconto originale di Andrzej Sapkowski.

La notizia è giunta tramite un tweet ufficiale in cui Lauren S. Hissrich ha dichiarato di essere particolarmente entusiasta di poter dare vita a uno dei suoi racconti preferiti della Saga di Geralt di Rivia, la serie di romanzi di Andrzej Sapkowski su cui si basa questa serie live-action che vede come protagonista principale Henry Cavill. Il racconto in questione è Un Briciolo di Verità (A Grain of Truth in lingua originale). Ha poi aggiunto:

Nivellen è un uomo trasformato in bestia da una maledizione. Nel racconto, Geralt incontra Nivellen mentre indaga sulla morte di due persone e finisce nel maniero dell’uomo maledetto. Sappiamo già che la versione di Netflix sarà diversa dalla storia originale, tuttavia, perché Ciri sarà coinvolta: nel materiale originale, c’è solo Geralt. Hivju, che interpreta il personaggio di Nivelen, è meglio conosciuto per aver interpretato Tormund Giantsbane nella serie HBO Il Trono di Spade.

THE WITCHER Season 2 premiere episode is adapting the Andrzej Sapkowski short story A Grain of Truth. Here’s what you need to know about how @LHissrich is bringing the beloved Witcher tale to life with Geralt and Ciri. pic.twitter.com/Y0J11I3UMx

