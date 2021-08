The Witcher, apre una vera scuola per diventare come Geralt

Il franchise di The Witcher è tornato prepotentemente in auge specie dopo il successo della serie TV disponibile sul catalogo Netflix (e a cui si aggiungerà presto la seconda stagione). Senza contare anche l’uscita di un nuovo film d’animazione incentrato esclusivamente sul mentore di Geralt di Rivia, Vesemir, ovvero The Witcher: Nightmare of the Wolf, in arrivo sul catalogo streaming a partire dal 23 agosto 2021. A quanto pare, però, le novità non sono finite qui: un’azienda con sede in Polonia ha infatti deciso di offrire ai fan della saga nata dai romanzi di Andrzej Sapkowski la possibilità di diventare uno Strigo in carne ed ossa.

Come riportato anche da ComicBook (qui la notizia originale) l’offerta consiste in un corso di tre giorni, senza pause, in cui la compagnia specializzata in gioco di ruolo dal vivo e che produce costumi e attrezzature nota come 5 Zywiolow imbastirà degli eventi scolastici da veri e propri Witcher, in alcuni castelli polacchi davvero suggestivi: lezioni di tiro con l’arco, elaborazione di elisir e più in generale l’apprendimento dei rudimenti necessari a sopravvivere nella natura selvaggia (per 12 ore al giorno) è ciò che attende chi deciderà di viaggiare sino in Polonia per vivere questa straordinaria esperienza. Purtroppo, infatti, l’unico modo per prendere parte alla scuola è acquistando un biglietto per la Witcher School al costo di 575 dollari, ossia circa 500 euro (la retta include ovviamente vitto e alloggio).

5 Zywiolow ha ottenuto la licenza ufficiale da CD Projekt RED per poter dare il via all’evento. I partecipanti, il cui limite è fissato a 124 iscritti, riceveranno un costume a tema, oltre a poter scegliere un’esperienza personalizzata sia in base al proprio livello di forma fisica che per quanto concerne la conoscenza del mondo di The Witcher. Se preferite le avventure da Strigo virtuale, ricordiamo che la saga di videogiochi tornerà presto sulle scene grazie alla versione next-gen dell’amatissimo The Witcher III: Wild Hunt (disponibile a prezzo scontato).