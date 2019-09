The Witcher: Rilasciata una nuova immagine di Henry Cavill

Una nuova immagine di the witcher è stata rilasciata da Netflix e ci mostra Henry Cavill nei panni di Geralt, il protagonista della serie.

Netflix ha rilasciato una nuova immagine direttamente dalla serie TV in produzione di The Witcher che mostra Henry Cavill nei panni di Geralt. L’immagine in questione non rivela nulla di saliente, ma ci regala un’idea generale su quello che sarà il look di Geralt. Come potete vedere, l’immagine resa nota su Twitter è simile alla precedente immagine promozionale, ma ha qualcosa di unico.

Nueva foto de Geralt Cavill en la serie The Witcher de Netflix pic.twitter.com/Px9PultgnM — Eduardo Marin (@Ed_Marin) September 24, 2019

Quella che sembra molto più naturale in questa foto è la capigliatura di Geralt che, ora, non sembra poi così tanto bianca come nelle precedenti immagini, ma ha un aspetto più naturale e cromaticamente ben bilanciato. Oltre alla parrucca che sembra totalmente diversa, vediamo invece che l’armatura e la spada sono le stesse che avevamo già visto.

Al momento non abbiamo molte notizie sullo show di Netflix, le ultime novità ci sono giunte alcuni mesi fa durante il San Diego Comic-Con, quando è stato rilasciato il primo trailer. Ma, probabilmente, la pubblicazione di questa foto potrebbe essere il preludio di un annuncio ancor più succulento, cioè la data d’uscita di The Witcher su Netflix. Come sappiamo, la serie non ha ancora una data d’uscita.

Alcune indiscrezioni avevano rivelato che sarebbe stata disponibile sulla piattaforma di streaming online alla fine del 2019, ma la fine dell’anno è ormai alle porte e ancora non abbiamo novità sostanziali. Con ogni probabilità lo show sarà composto da otto episodi, ma nulla è stato detto circa una seconda stagione che non è ancora stata confermata, anche se Netflix si dice molto contenta per il lavoro svolto e per quello che è il prodotto finale di The Witcher.

La serie TV per Netflix, The Witcher, è stata creata da Lauren Schmidt Hissrich e seguirà le vicende di Geralt di Riva, personaggio nato dalla penna dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, e che già ha avuto tre adattamenti videoludici pluripremiati e molto apprezzati dal pubblico.