Ticket to Ride: Stay at Home gratis in formato print and play

Days of Wonder ha realizzato un’espansione speciale del gioco Ticket to Ride: Ticket to Ride: Stay at Home sarà una versione gratuita print and play a disposizione di tutti gli appassionati del classico gioco di avventura ferroviaria.

Nonostante nel nostro paese le misure di contenimento del coronavirus si stiano allentando gradualmente, in molti altri paesi la quarantena sta proseguendo e il team di design di Days of Wonder ha così pensato di realizzare una speciale edizione di Ticket to Ride per rallegrare le giornate di coloro costretti a casa.

Ticket to Ride è un gioco di avventura ferroviaria in cui i giocatori dovranno accumulare diverse tipi di treno con lo scopo di per prendere il controllo delle linee ferroviarie che collegano le città di tutto il Nord America (o in generale delle nazioni in cui il gioco è ambientato).

Per vincere occorrerà prendere il controllo delle linee ferroviarie e più saranno lunghe, più punti si guadagneranno. Oltre a questo bisognerà anche guadagnare ulteriori punti completando i propri Biglietti Destinazione, collegando due città distanti fra loro o componendo il percorso ferroviario continuo più lungo.

Ticket to Ride: Stay at Home, sarà un nuovo capitolo print and play gratuito basato sul celebre german ferroviario.

In questa versione i giocatori (da 2 a 4) saranno impegnati in varie faccende domestiche, con una durata media di ogni partita di circa mezz’ora. Questa particolare incarnazione di Ticket to Ride sarà caratterizzata da un tono semi-serio che porterà al tavolo di gioco dispute e momenti familiari legati alla divisione dei compiti. Ticket to Ride: Stay at Home vuole essere un momento di divertimento e distrazione in questo momento di distanziamento sociale.

L’edizione print and play di Ticket to Ride: Stay at Home può essere scaricata in inglese a questo link e per essere giocata richiederà forbici, colla e una copia a vostra scelta di Ticket to Ride (link Amazon), Ticket to Ride: Europa (link Amazon) o Ticket to Ride: Germania (link Amazon).