TIMVISION: tutte le novità di settembre 2021

Grandi arrivi a settembre su TIMVISION. Oltre ai grandi film come John Wick 3, alle serie complete come Hannibal e Orphan Black e agli anime come Holly e Benji in una versione rimasterizzata arriva il grandissimo successo al botteghino Suicide Squad – Missione Suicida nella sezione Videostore a noleggio. Ecco a voi tutte le novità principali di TIMVISION di settembre 2021.

TIMVISION: i film

John Wick 3

Questo è il terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves. Il killer John Wick è stato abbandonato anche dall’Alta Tavola, e sulla sua testa c’è una taglia da 15 milioni di dollari.

Ritratto della giovane in fiamme

Pellicola ambientata nella Francia del 1770, dove una pittrice riceve l’incarico di realizzare il dipinto di nozze di una giovane donna.

Genitori quasi perfetti

Una divertente commedia dolceamara sull’essere genitori al giorno d’oggi. Nel cast Anna Foglietta e Pietro Calabresi.

Ailo – Un’avventura tra i ghiacci

Produzione a metà tra un documentario e un film: racconta la storia di un cucciolo di renna nei primi 16 mesi della sua vita. La voce narrante è di Fabio Volo.

The Informer – 3 secondi per sopravvivere

Pellicola action con Joel Kinnaman e Rosamund Pike. Un ex carcerato deve collaborare suo malgrado con l’FBI tra segreti e colpi di scena.

TIMVISION: le serie complete

Orphan Black

In arrivo tutta la celebre serie sci-fi incentrata su Sarah Manning, una ragazza orfana che assume l’identità di una donna suicida identica a lei, scoprendo in seguito di essere uno di molti cloni in circolazione.

The Good Fight

La quinta stagione di The Good Fight continua con un nuovo episodio in esclusiva ogni giovedì. Una truffa finanziaria costringe Maia Rindell e Diane Lockhart ad unirsi a Lucca Quinn in un importante studio legale di Chicago. Pur partendo dal basso, i due sono determinati a salire fino in vetta.

Hannibal

Arriva per la prima volta sul servizio di streaming Hannibal, la serie tv in 3 stagioni ispirata ai romanzi di Thomas Harris. Mads Mikkelsen interpreta Hannibal Lecter, psichiatra e criminale, che viene affiancato a un giovane profiler dell’FBI. Nel cast anche Hugh Dancy e Laurence Fishburne.

TIMVISION: i cartoni animati

The Fumbles

Arriva la nuova seria animata dedicata i più piccoli per imparare l’inglese divertendosi.

Holly e Benji

I campioni del calcio tornano su TIMVISION, con tutta la saga rimasterizzata! In arrivo le tre stagioni originali e la serie Holly e Benji forever, per vivere la grande passione dello sport più amato al mondo.

Yo Yoga

Questa, invece, è una serie tv dedicata sempre ai bambini, ma utile per imparare da casa tanti esercizi di Yoga.

TIMVISION: il grande cinema a noleggio

Jungle Cruise

Si tratta del nuovo spettacolare film targato Disney. In Jungle Cruise, Emily Blunt e Dwayne Johnson sono i protagonisti di un’avventura avvincente nel cuore dell’Africa.

A Quiet Place II

Sempre Emily Blunt torna in A Quiet Place II, sequel del fortunato film a metà tra l’horror e la fantascienza. In questo secondo capitolo entra nel cast anche Cillian Murphy.

The Suicide Squad – Missione Suicida

Si tratta dell’ultimissima versione diretta da James Gunn del popolare fumetto DC Comics. Nel cast Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Idris Elba e John Cena insieme a uno scalmanato gruppo di inaspettati e folli eroi.