Tomie (Junji Ito) scelta la protagonista della serie TV

Deadline riporta che Quibi ha scelto la protagonista per l’adattamento televisivo di Tomie, il manga horror di Junji Ito pubblicato in Italia da J-Pop.

Tomie Kawakami sarà interpretata da Adeline Rudolph già vista in Le Terrificanti Avventure di Sabrina. Il manga di Ito ha ispirato in Giappone ben 8 film mentre l’adattamento occidentale sarà composto da episodi da 10 minuti ciascuno come da format Quibi pensato per i dispositivi mobile come cellulari e tablet.

Tomie, la serie tv, sarà diretta da Alexandre Aja (Le Colline Hanno gli Occhi, Crawl – Intrappolati) su sceneggiatura di David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman) e prodotta da Sony Pictures Television e UCP, una divisione di Universal Studio Group.

Questa la prima descrizione della serie TV:

Una bellissima liceale scompare e pezzi del suo corpo vengono trovati disseminati per tutta la piccola cittadina. Quello che all’apparenza sembra il mistero dietro un brutale omicidio diventa man mano qualcosa di più raccapricciante.

Il manga, è stato lanciato dal sensei Ito nel lontano 1987 e ha già goduto come detto poco fa di una serie di otto film live action e anche di una trasposizione animata inclusa nella raccolta Junji Ito Collection del 2018 disponibile su Crunchyroll.

Il manga invece come detto è stato pubblicato da J-Pop in Italia.

Eccovi una breve sinossi:

Tomie è una donna capace di sedurre e corrompere la mente degli uomini, trascinandoli in una spirale di follia. Tomie non teme la morte, poiché nulla può ucciderla. Tomie torna alla vita per vendicarsi, per sempre, senza pietà. Preparatevi a sprofondare in un abisso di terrore.

Una piccola curiosità: all’origine del manga vi è un fatto realmente accaduto a Junji Ito, vale a dire la tragica morte di un suo compagno di classe in un incidente stradale e il successivo chiedersi se un giorno il ragazzo fosse tornato improvvisamente in classe.