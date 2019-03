Tom’s Tee 3.0, realizza la nuova maglietta di Tom’s

Inizia oggi il nuovo concorso per la realizzazione della t-shirt 3.0 di Tom's Hardware in collaborazione con TeeTee!

Amici e lettori di Tom’s, vi annunciamo con piacere che oggi inizia il nuovo concorso che porterà alla creazione della terza versione della t-shirt di Tom’s Hardware! Come negli anni passati, l’attività è svolta in collaborazione con TeeTee, la più grande nerd t-shirt community italiana, che stampa una nuova maglietta originale ogni 48 ore.

Negli scorsi anni abbiamo realizzato dei design davvero fantastici, che tanti di voi (e di noi) ancora oggi sfoggiano con estremo orgoglio. Negli ultimi mesi però, come avrete notato, il sito ha intrapreso una nuova direzione che necessità quindi di una rielaborazione anche della nostra storica t-shirt.

Con questo nuovo concorso vogliamo quindi realizzare una maglietta che incarni perfettamente il nuovo spirito della testata, che unisce argomenti come l’hardware ad altre, importanti, tematiche. Parliamo ovviamente di Game Division, Smartphone, Cultura Pop e Motori.

Di seguito potete trovare le grafiche passate, che potranno esservi utili per rielaborare qualcosa di più moderno: il nostro consiglio è di scatenare la vostra creatività, realizzando un design che tenga conto di tutti gli elementi sopracitati e che non abbia per forza come elemento principale il martello di Tom’s che tutti conosciamo.

Modalità di Svolgimento

Per partecipare dovrete creare un design che incarni le tematiche trattate da Tom’s, cioè la tecnologia a 360°, i videogame e la Cultura Pop secondo lo stile che preferite. Durante le prime quattro settimane a partire dalla data di pubblicazione di questa notizia di lancio raccoglieremo tutti i progetti (data ultima di consegna: 1 maggio 2019)

Nelle due settimane successive saranno presentati i design a tutti i nostri lettori, ai quali chiederemo di votare il migliore.

Al termine della votazione, i tre design che avranno guadagnato più consensi e saranno ritenuti idonei passeranno in una fase di votazione finale, nella quale i giudici saranno i componenti della redazione di Tom’s Hardware e lo staff di Tee Tee, che decreteranno il vincitore. Il design eletto vincitore sarà reso disponibile come t-shirt su www.teetee.eu, per 48 ore a 14€, e in overtime per altre 24 ore a 14€. (stiamo valutando possibilità per renderle acquistabili per più tempo).

Linee Guida Design

Tematiche: tech, nerd, geek. Tira fuori il nerd che c’è in te!

Se vuoi inglobare o lavorare sul logo originale di Tom’s, puoi scaricare il file qua.

Non sono accettati riferimenti politici, religiosi, sessuali o pornografici.

Specifiche Design e invio grafica

Numero massimo di colori usabili: 5

Il file di preview del design deve essere un JPG da 1024×1024 pixel e dovrà essere inviato da questa pagina: http://www.teetee.eu/invia. In caso di vittoria sarà necessario inviare un file psd che rispetti le linee guida di Tee Tee.

Nel campo “titolo” dovrà essere indicato “Tom’s Tee 3.0”.

Qui sono reperibili tutte le linee guida dettagliate.

Montepremi

Il designer vincente riceverà 100€ di base, cui verrà aggiunto 1€ per ogni unità stampata. Sarà Tee Tee a finalizzare il contratto ed erogare il compenso.

Chiudiamo con una breve carrellata di alcuni “TeeTeeZen” che indossano l’ormai storica maglietta di Tom’s Hardware.