Transformers: Ron Perlman sarà la voce di Optimus Primal nel nuovo film

Transformers: Rise of the Beasts, nuovo capitolo del franchise basato sui robottoni Hasbro, si arricchirà di una new entry di alto livello. Il portale americano Collider ha infatti annunciato che Ron Perlman presterà la voce a Optimus Primal, leader dei Maximal.

Il noto attore aveva già doppiato il personaggio in Transformers: Power of the Primes, serie animata uscita nel 2018 e composta da una sola stagione. Questa volta, dunque, i fan assisteranno al suo grande debutto in live action in contrapposizione al mitico Optimus Prime di Peter Cullen.

Diretto da Steven Caple Jr, Rise of the Beasts uscirà nelle sale americane il 24 giugno 2022. Sarà ambientato nel 1994 a New York e a livello temporale si piazzerà dopo lo spin-off su Bumblebee e prima dei film diretti da Michael Bay.

Transformers: Rise of the Beasts, Ron Perlman sarà Optimus Primal

Questa la sinossi ufficiale: Tornando all’azione e allo spettacolo che ha catturato per la prima volta gli spettatori di tutto il mondo 14 anni fa con l’originale Transformers, Rise of the Beasts porterà il pubblico in un’avventura globetrotter degli anni ’90 e introdurrà i Maximal, i Predacon e i Terrorcon nella battaglia esistente sulla terra tra Autobot e Decepticon.

L’antagonista principale del nuovo film sarà Scourge e appariranno anche altri Transformers come Arcee, Mirage, Nightbird, Airazor e Rhinox. Insomma, tanta carne al fuoco per i fan della saga.

A luglio, invece, debutterà su Netflix l’ultima parte della War for Cybertron Trilogy, intitolata Kingdom. Si tratta di una serie animata reboot del franchise, che è servita anche come trampolino di lancio per una linea di giocattoli Hasbro dello stesso nome.

In attesa del nuovo capitolo del franchise, potete recuperare tutti i film usciti sino ad ora nel cofanetto Blu-Ray da collezione. Lo trovate, a un prezzo accessibile, cliccando qui.