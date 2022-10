TOHO e lo studio CG Orange hanno divulgato un secondo trailer per l’anime Trigun Stampede. Il video rivela altri 3 membri del cast, lo staff di produzione e la finestra di lancio della serie. E ci sono anche nuove visual per la serie!

Trigun Stampede: lo staff di produzione

Takehiko Okishi è l’autore della storia, mentre Tatsurō Inamoto, Shin Okashima e Yoshihisa Ueda stanno scrivendo le sceneggiature e sono responsabili della composizione generale della serie. Nao Ootsu è il capo designer e i designer dei personaggi includono Kōdai Watanabe, Tetsurō Moronuki, Takahiko Abiru, Akiko Satō, Soji Ninomiya e Yumihiko Amano. La colonna sonora è affidata a Tatsuya Katō.

Altri membri dello staff sono:

Scenografia: Tomoyuki Aoki, Tomoyasu Fujise, Toshiyuki Sakae, Anri Jojo

Design delle creature: Eiji Yamamori

Design degli effetti speciali: Kiyotaka Oshiyama

Direttore capo CG: Eiji Inomoto

Direttore artistico degli effetti visivi: Kensuke Yamamoto, Taishi Hayakawa

Colori: Ken Hashimoto

Direttore artistico: Yuji Kaneko

Layout: Hiroshi Saito

Direttore della fotografia: Takashi Aoki, Ryudai Koshida

Montaggio: Daisuke Imai

Mixer di registrazione: Takahiro Fujishima

Editor del suono: Masatoshi Katsumata

Kenji Mutou (storyboarder di Beastars) dirigerà l’anime presso lo studio Orange. Kouji Tajima è il concept designer, anche dei personaggi.

Trigun Stampede: il cast e i nuovi poster

Le voci dei personaggi saranno di:

Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Vash the Stampede

Junya Ikeda nel ruolo di Knives Millions

Tomoyo Kurosawa nel ruolo del giovane Vash

Yumiri Hanamori nel ruolo del giovane Knives Millions

Maaya Sakamoto nel ruolo di Rem Saverem

Qui di seguito trovate invece le nuove visual art per la serie:

Trigun

Trigun Stampede: il nuovo trailer e la finestra di lancio

Il nuovissimo trailer di Trigun Stampede rivela altri membri del cast, tra cui: Sakura Andou nel ruolo di Meryl Stryfe, Kenji Matsuda come Roberto De Niro e Yoshimasa Hosoya come Nicholas D. Wolfwood. Trovate il nuovo trailer, che rivela anche la finestra di lancio della serie, qui in basso:

Crunchyroll trasmetterà la serie in streaming a partire da gennaio 2023 in tutto il mondo esclusa l’Asia. L’anime televisivo originale di Madhouse è andato in onda per 26 episodi nel 1998.