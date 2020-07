Truth Seekers: i primi dettagli della horror comedy Prime Video

Truth Seekers sarà il titolo della nuova horror comedy in cui potremo ritrovare il duo Simon Pegg e Nick Frost, duo britannico protagonista della Trilogia del Cornetto (L’Alba dei Morti Dementi, Hot Fuzz e La fine del mondo). In questa nuova serie Amazon Original i due saranno affiancati anche da James Serafinowicz (Sick Note) e Nat Saunders (Sick Note). Pegg, Frost, Serafinowicz e Saunders oltre a recitare nella serie vestiranno anche il ruolo di autori.

In occasione di Comic-Con@Home i protagonisti di questa serie hanno parlato della loro esperienza sul set e accennato alcuni elementi della trama degli otto episodi che comporranno la prima stagione dello show.

Truth Seekers racconterà le vicende di un gruppo di installatori di internet ad alta velocità che nel tempo libero si improvviserà come gruppo di investigatori del paranormale, impegnati a scoprire e filmare le loro incursioni a caccia di fantasmi nel Regno Unito, per poi caricare e condividere online le proprie (dis)avventure.

Il protagonista della serie sarà Gus (Nick Frost), un uomo solo che, in seguito alla perdita della moglie, si affiderà al paranormale per trovare le risposte ai problemi della sua vita.

A introdurre e moderare il panel Chris Hewitt di Empire magazine, che per prima cosa ha rivelato il teaser trailer della serie.

La serie cercherà di bilanciare il tema horror con quello comico, ma senza ridicolizzarlo. Simon Pegg infatti ha dichiarato che l’elemento comico andrà di pari passo a quello horror e paranormale.

Il gruppo di autori ha deciso di esplorare il mondo del paranormale, prendendo spunto da diverse fonti come base sulla quale iniziare a ideare la serie, prendendo spunto da diversi elementi come ad esempio le leggende metropolitane e le pubblicazioni di occulto.

Per rendere ancora più impressionante la resa scenica dei vari episodi gli autori hanno utilizzato un approccio “vecchia maniera” utilizzando moltissimi effetti speciali pratici e tecniche di fotografia che sfruttassero particolari soluzioni ottiche.

La serie segna la reunion per la coppia Pegg/Frost ed entrambi hanno descritto l’esperienza grandiosa. Pegg descrive l’evento come una sorta di ritorno a casa. Per i due attori la sensazione di familiarità e confidenza dovuta al rapporto di amicizia che li lega ha contribuito ad un’atmosfera distesa durante le riprese.

Truth Seekers sarà distribuita globalmente su Amazon Prime Video entro la fine dell’anno.