Tutte le stagioni di The Office (US) presto disponibili su Netflix

Siete amanti di The Office (US) e non riuscite a fare a meno della vostra serie tv preferita? Oppure siete fra quelli che non hanno mai visto la versione americana della celebre serie tv di Ricky Gervais? Non temete, perchè tutte le stagioni di The Office (US) stanno per arrivare su Netflix!

Tutte le stagioni di The Office (US) saranno presto disponibili su Netflix

Tramite un post sulla propria pagina Facebook, Netflix Italia ha comunicato che tutte e nove le stagioni di The Office (US) arriveranno sulla piattaforma di streaming a partire dal prossimo 23 Ottobre.

Nata dalla mente del comico Ricky Gervais e da Stephen Merchant, l’originale The Office è una serie britannica andata in onda per la prima volta in Inghilterra nel Marzo del 2005 e composta da due stagioni in cui compare anche lo stesso Gervais. Visto il successo, l’emittente americana NBC ha deciso di acquistare i diritti per realizzarne una propria versione, The Office (US). La serie statunitense racconta le vite e le giornate lavorative dei dipendenti della Dunder Mifflin come se fosse una sorta di mocumentary ripreso in prima persona, condotto dal suo stesso direttore Michael Scott, interpretato da Steve Carell.

Il successo di The Office (US) è stato per gran merito della sua tagliente comicità, la stessa che ha reso famoso il suo creatore. La serie si è aggiudicata diversi premi dal momento della sua uscita: cinque Primetime Emmy Awards, incluso uno nel 2006 per la miglior serie comedy, un Peabody Award, due Screen Actors Guild Award e un Golden Globe, riconosciuto all’interpretazione di Steve Carell.