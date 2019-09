Tutti i vincitori della Mostra del Cinema di Venezia 2019

La Mostra del Cinema di Venezia ci ha regalato film unici, dal Leone d'Oro a Joker di Phillips alla Coppa Volpi vinta dall'italiano Marinelli . Vediamo tutti i vincitori della edizione 2019

La Mostra del Cinema di Venezia di quest’anno ha ribaltato i canoni classici, regalandoci film unici e non convenzionali, dal Leone d’Oro a Joker di Phillips alla Coppa Volpi vinta dall’italiano Marinelli per Martin Eden.

Tanti sono stati i vincitori di questa sessantaseiesima Mostra del Cinema di Venezia e tanti i film in gara molto apprezzati da pubblico e critica. La giuria di quest’anno era presieduta dalla regista argentina Lucrecia Martel, accompagnata dal critico Piers Handling, la regista Mary Harron, l’attrice Stacy Martin, il direttore della fotografia Rodrigo Prieto e i registi Shin’ya Tsukamoto e Paolo Virzì.

Oltre a Joker (Leone d’Oro) e Marinelli (Coppa Volpi), un premio importantissimo ed emblematico, il Gran Premio della Giuria, va a J’accuse di Roman Polanski. La pellicola che parla del caso Dreyfus ha sollevato non poche polemiche, rese note dalla stampa internazionale legata al movimento #metoo. La stessa presidentessa di giuria, Lucrecia Martel, aveva dichiarato di non voler partecipare al gala del film per prendere una posizione solidale nei confronti delle donne vittime di violenza, dal momento che Polanski è latitante, dal 1977, negli Stati Uniti a seguito di un’ accusa di stupro nei confronti di una tredicenne.

Ecco, di seguito la lista di tutti i vincitori della sessantaseiesima Mostra del Cinema di Venezia

Leone d’oro per il miglior film: Joker, di Todd Philips

Gran premio della giuria: J’accuse, di Roman Polanski

Leone d’argento per la miglior regia: Roy Anderson, per il film About Endlessness

Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Ariane Ascaride, per il film Gloria Mundi

Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: Luca Marinelli, per il film Martin Eden

Miglior sceneggiatura: No. 7 Cherry Lane, di Ji Yuan Tai Qi Hao

Premio Marcello Mastroianni (a un attore emergente): Toby Wallace, per il film Babyteeth

Premio speciale della giuria: La mafia non è più quella di una volta, di Franco Maresco

Miglior film della sezione Orizzonti: Atlantis di Valentyn Vasyanovych

Premio Leone del futuro per la miglior opera prima: You will die at twenty di Amjad Abu Alala