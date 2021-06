Un hotel di Tokyo ricrea le atmosfere de Il giardino delle parole di Makoto Shinkai

L’account Twitter ufficiale del regista Makoto Shinkai ha recentemente annunciato una collaborazione tra il suo film animato, Il giardino delle parole (Kotonoha no niwa) e il New Otani Hotel di Tokyo per potere rivivere le atmosfere di una delle sue opere più apprezzate.

Vi ricordiamo che il film Il giardino delle parole è uscito nel 2013 ed è stato diretto da Makoto Shinkai mentre la casa editrice J-POP ha portato in Italia la light novel (disponibile su Amazon) e la Star Comics il suo adattamento manga (acquistatelo su Amazon!)

Il giardino delle parole nella realtà

Pronti a rivivere la atmosfere de Il giardino delle parole? Il New Otani Hotel di Tokyo offre ai suoi ospiti il pacchetto “Cinematic Stay – Garden of Words Collaboration Package” per un tempo limitato dal 24 giugno al 21 luglio. Il pacchetto include un pernottamento in una camera a tema Il giardino delle parole, una copia gratuita dell’art book ufficiale dell’opera “Makoto Shinkai – Garden of Words Art Book” che uscirà il 24 giugno.

Oltre a più di 140 pezzi di arte di sfondo, il libro include anche materiali di produzione e interviste con il regista Makoto Shinkai e il direttore artistico Hiroshi Takiguchi.

La stanza è decorata con pannelli che riproducono le scene importanti del film, e agli ospiti viene anche servita una birra e cioccolato (un riferimento al film) che possono essere sostituiti con bevande analcoliche su richiesta. Inoltre, le finestre della stanza offrono una vista di Shinjuku, l’ambientazione del film.

Nella stanza sono inclusi anche ombrelli simili a quelli usati dai personaggi del film, e gli ospiti possono ricreare alcune delle scene più memorabili de Il giardino delle parole esplorando il giardino giapponese di 40.000 metri quadrati dell’Hotel New Otani.

Infine, coloro che hanno acquistato il pacchetto con cena inclusa possono godere di uno speciale menu a tema Il giardino delle parole servito dal servizio in camera. Il menu include un omurice fatto appositamente per assomigliare all’omurice preparato da Yukino nel film, così come un cocktail “Garden of Words Special” che si ispira al fresco verde del film.

Il pacchetto è disponibile in due versioni. La versione standard, che include la colazione e una camera con due letti singoli, ha un prezzo di 35.000 yen per una persona (40.000 yen per due) a notte. La versione con cena inclusa, che include la camera, la colazione e la cena, ha un prezzo di 41.000 yen per una persona (52.000 yen per due) a notte. Cliccate qui per maggiori informazioni su prezzi e disponibilità.