Bridgerton 3 è stato protagonista del TUDUM di Netflix di quest’anno con una nuova clip video in cui vediamo Newton e Jessie seduti a dipingere “in onore di TUDUM“, mentre la voce fuori campo di Coughlan nei panni di Lady Whistledown racconta ciò che vediamo. Mentre dipingono, entrambi gli attori si scambiano domande, parlando di cosa dovranno affrontare i loro personaggi nella prossima stagione. Alla fine, vediamo Coughlan con il suo dipinto, per poi rivelare il titolo del primo episodio della terza stagione: “Out of the Shadows“, scritto da Jess Brownell e diretto da Tricia Brock. Legge anche una parte del primo opuscolo di Lady Whistledown, dando ai fan un assaggio di ciò che accadrà.

Il teaser di Bridgerton 3

Bridgerton 3 vede la coppia formata da Colin Bridgerton e Penelope Featherington finalmente insieme, dopo diversi anni in cui Penelope ha amato Colin, non essendo però da lui corrisposta. Nell’ultima clip, Newton ha spiegato come Colin non potesse vedere cosa c’era di fronte a lui, soprattutto per via del modo in cui lui e Penelope si sono incontrati da bambini. Molti fan hanno espresso entusiasmo, quando hanno scoperto che la coppia sarà al centro della scena nella prossima stagione, anche se nei libri bisogna aspettare fino al quarto volume, perché Penelope e Colin trovino finalmente la felicità l’uno con l’altro.

Intanto, Eloise deve affrontare la verità sull’inganno della sua migliore amica, qualcosa con cui si ritroverà a dover affrontare all’inizio della nuova stagione. Jessie afferma che, per il suo personaggio, ciò che l’ha ferita di più sono state le bugie di Penelope. Dice anche che l’umiliazione che ne deriva, soprattutto alla luce degli scontri di Eloise con la regina Charlotte sull’identità di Lady Whistledown, gioca un ruolo significativo nel generare nel personaggio un costante senso di angoscia.

Nella clip, Jessie dice anche a Newton, che non può “interpretare un’adolescente per sempre“. Anche se questo sembra un commento leggero e privo di significati profondi, in realtà assume un ruolo di una certa rilevanza, se considerato all’interno della storia di Eloise nei romanzi originali di Bridgerton. La storia di Eloise è raccontata nel libro A sir Philip, con amore, in cui Eloise veste i panni di una donna nubile di 28 anni che è dovuta arrivare a quell’età per trovare finalmente l’amore. Questo dettaglio suggerisce che il commento di Jessie potrebbe essere, in realtà, un indizio isul futuro di Eloise anche nell’adattamento televisivo.

Le prime due stagioni di Bridgerton si svolgono una di seguito all’altra, senza salti temporali, ma il commento di Jessie a TUDUM insieme alla storia di Eloise nei romanzi suggeriscono che questo potrebbe cambiare in Bridgerton 3, la serie che sarà dedicata alla storia di Eloise. Dal momento che Eloise è nubile nel suo romanzo sarebbe impossibile che la sua storia si svolgesse solo pochi anni dopo le attuali stagioni di Bridgerton. Questo, insieme all’osservazione di Jessie sull’età del suo personaggio, sembrano lasciar intendere che potrebbe essere in vista un imminente salto temporale nell’universo di Bridgerton, utile per adattare accuratamente la storia di Eloise.

Potenzialmente, l’introduzione di un salto temporale offrirebbe alla serie opportunità quasi infinite, per quanto riguarda la scelta di quella che potrebbe essere la stagione migliore per raccontare la storia di Eloise. Le prime due stagioni di Bridgerton seguono l’ordine dei romanzi originali, il che sembra suggerire che la serie continuerà su questa strada. Tuttavia, mentre il terzo libro di Bridgerton racconta la storia di Benedict, è già stato confermato che la terza stagione riguarderà Colin, il che significa che l’ordine di uscita dei romanzi non è un parametro da tenere in considerazione, per prevedere quando la storia di Eloise (che si svolge durante il quinto libro di Bridgerton) sarà protagonista sullo schermo.

Bridgerton è stato rinnovato per una quarta stagione e, sebbene non sia ufficialmente confermato quale fratello dei Bridgerton sarà al centro della scena nella quarta stagione, molto probabilmente si tratterà di Benedict.

Bridgerton 3 arriverà su Netflix, dove potete trovare anche le prime due stagioni della serie. Al momento, non è ancora stata annunciata una data di uscita ufficiale per la terza stagione della serie.