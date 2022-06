La prima parte dell’anime Spy×Family, adattamento dell’omonimo manga di Tatsuya Endō edito in Italia dalla casa editrice Planet Manga, trasmesso nel nostro Paese da Crunchyroll, si è appena conclusa ma i fan della storia non dovranno aspettare molto per il proseguo. Infatti, la seconda parte di Spy×Family ritorna questo ottobre, come confermato da un video promozionale. Nella seconda parte entrerà in scena anche un nuovo personaggio interpretato da Hiroki Takahashi.

A proposito dell’anime Spy×Family

L’anime di Spy×Family è curato di Wit Studio (Vinland Saga) e CloverWorks (The Promised Neverland). Kazuhiro Furuhashi (Mobile Suit Gundam UC, Rurouni Kenshin, Dororo) dirige la serie anime, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland) cura il character design e [K]NoW_NAME (Fairy gone, Dorohedoro, Sakura Quest) produce le musiche. Kazuaki Shimada, Kyoji Asano sono i direttori principali dell’animazione; Takashi Katagiri, Norihito Takahashi, Takahiro Harada sono gli assistenti alla regia; Ken Hashimoto è l’artista chiave colore; Yuuho Taniuchi, Tomomi Sugimoto, Kazushige Kanehira si occupano dell’impostazione artistica; Kazuo Nagai, Kushiro Usui sono i direttori artistici; Akane Fushihara è il direttore della fotografia e Yūya Sakuma l’assistente; Akari Saito si occupa del montaggio; Shoko Hata è il direttore del suono; Noriko Izumo si occupa degli effetti sonori.

Per ora non abbiamo una data precisa per il debutto della seconda parte dell’anime, quindi per ora godetevi il video promozionale:

Spy×Family: il manga

Tatsuya Endō ha iniziato la serializzazione dei capitoli di Spy×Family il 25 marzo 2019 sulla rivista digitale Shonen Jump+ della casa editrice Shueisha. La serie esce in tutto il mondo, in contemporanea alla pubblicazione dei capitoli in Giappone, in lingua inglese sull’app ufficiale Manga Plus, mentre in Italia è pubblicata dalla casa editrice Planet Manga che descrive così la serie:

Nome in codice: Twilight. Può mutare il proprio volto in un secondo. Può sventare il lancio di un missile un attimo prima dell’irreparabile. Può portare a compimento imprese impossibili. Niente però l’ha preparato alla prossima missione: trovare moglie (e figlio!) in una settimana…

Vi ricordiamo che il manga ha vinto il primo posto nella categoria manga web della rivista Da Vinci di Kaodokawa e i Tsugi ni Kuru Manga Awards del servizio di streaming Niconico nell’agosto 2019. Il manga è stato anche nominato per il 14° Manga Taisho awards all’inizio di quest’anno.