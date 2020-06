Undo – Studi Proibiti: la recensione

In Undo – Studi Proibiti, i giocatori vestiranno i panni di agenti del destino e dovranno compiere le scelte giuste per evitare che il protagonista muoia, alla fine del gioco.

Unboxing

Nella scatola di Undo- Studi Proibiti sono contenute 25 carte extra large e 63 carte piccole che compongono il materiale necessario allo svolgimento del gioco. Le regole sono spiegate su cinque carte extra large e permettono di capire velocemente come si svolge l’azione in Undo – Studi Poibiti.

Eccome come si presenta la scatola di Undo dopo l'apertura

Undo – Studi Proibiti: come si gioca

Il setup è veloce, quasi immediato. Basterà disporre le tredici carte storia sul tavolo , che descrivono la storia che i giocatori dovranno alterare, con le relative carte indizio (carte piccole) che offrono spunti particolari per ogni carta storia.

Il Set Up base

Tra le carte piccole si trovano le nove carte tempo, le quattro carte lente d’ingrandimento e le trentasei carte destino.

Le carte Lente d'ingrandimento e le carte Tempo

Durante il proprio turno, il giocatore sceglie che carta storia rivelare e scarta una delle carte tempo. Le carte tempo rappresentano il numero di interventi che i giocatori possono applicare alla storia per cercare di evitare la brutta fine che attende il protagonista.

Ogni carta storia ha una relativa carta indizio che mette in risalto un particolare della storia appena rivelata e può aiutare i giocatori ad effettuare la scelta giusta, ma bisogna ponderare bene quali indizi rivelare perché le carte lente di ingrandimento sono solamente quattro.

In ogni carta storia sono presenti tre scelte che potranno alterare il destino del protagonista. Dopo aver letto quanto riporta la carta storia, i giocatori dovranno decidere quale delle tre scelte effettuare e rivelare la carta destino corrispondente che potrà presentare un risultato positivo, uno zero o addirittura un risultato negativo. Una volta esaurite le carte tempo, il gioco termina e si prosegue con la lettura dell’epilogo per scoprire se la storia è stata cambiata o addirittura peggiorata.

Le Regole del gioco

La dura vita degli agenti del destino

Undo – Studi Proibiti è un titolo affascinante, che porterà i giocatori a discutere su quale sia l’azione migliore da intraprendere per evitare che il protagonista faccia una brutta fine. Non è facile fare la scelta giusta, bisogna ponderare bene su quale carta destino rivolgere la propria attenzione, consci del fatto che anche una sola scelta sbagliata può rovinare la vita al protagonista del gioco. Anche effettuare scelte che portano ad un valore di zero non sono consigliabili poiché, se la storia non viene cambiata, il protagonista incappa comunque in una inesorabile brutta fine.

Le tre possibilità che offrono le carte destino

Dopo aver scoperto che fine farà il protagonista della storia, sarà possibile leggere lo svolgimento originale della stessa ma è consigliabile farlo dopo un paio di partite, altrimenti risulterà immediato quali scelte effettuare nelle partite future.

Undo – studi proibiti, come tutti i prodotti basati su indovinelli e puzzle logici , è ovviamente limitato nella rigiocabilità in quanto dopo un paio di partite consecutive salterà immediatamente agli occhi quali saranno le scelte migliori da intraprendere ma, ripreso in mano dopo un po’ di tempo garantisce sempre quel brivido dato dal non sapere se la scelta effettuata migliori o peggiori la storia del protagonista

Gioco indicato a..

Undo – Studi Proibiti è un gioco potenzialmente adatto a tutti. Veloce, intuitivo, divertente. Indicato ai giocatori accaniti di Escape Room da tavolo e anche a chi cerca un gioco diverso, ideale per rompere il ghiaccio o chiudere una serata dedicata ai giochi da tavolo.

Conclusione

Undo – Studi Proibiti è un titolo sicuramente divertente che scatenerà la felicità negli appassionati di H.P. Lovecraft e nei giocatori che cercano un’esperienza veloce, divertente e diversa dal solito, dove il risultato finale è dato dalle scelte effettuate.