Harry Potter, il gioco da tavolo a un prezzo STRACCIATO, lo paghi Solo 29€!

Immergetevi nel magico universo di Hogwarts con "Stupeficium!", il gioco da tavolo di Asmodee che vi porterà direttamente nelle aule della celebre scuola di magia e stregoneria! Su Amazon, troverete un'offerta imperdibile per tutti gli appassionati di Harry Potter: indossate la tunica della vostra Casa, impugnate la bacchetta e preparatevi per un'avventura incantata. Il gioco, completamente in italiano, è ora disponibile a un prezzo speciale di €29,45 anziché €39,89, permettendovi di risparmiare il 26%.

Stupeficium! - Gioco da Tavolo Harry Potter, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti del mondo di Hogwarts e degli intrighi di Harry Potter, ecco il gioco da tavolo "Stupeficium!", un'avventura che vi catapulterà nell'universo magico della scuola di stregoneria più famosa del mondo. Questa edizione, pensata per 4-8 giocatori, vi immergerà completamente nelle dinamiche delle diverse case di Hogwarts (Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde), permettendovi di sfidare le vostre abilità e dimostrare il vostro valore. Approfittate dell'offerta speciale, un'opportunità unica per tutti gli appassionati della saga, grandi e piccini, garantendo momenti di divertimento senza fine con partite della durata di circa 30 minuti.

"Stupeficium!" si rivela ideale per giovani aspiranti stregoni dagli 8 anni in su, desiderosi di mettersi alla prova con incantesimi e strategie, sfidando amici e familiari in duelli avvincenti che richiedono astuzia e prontezza di riflessi. Il set include un tabellone di gioco, 8 bacchette magiche, carte tematiche e altri accessori per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente.

Approfittate dell'opportunità di portare a casa il gioco "Stupeficium!" ad un prezzo straordinario di soli 29,45€ anziché 39,89€, un'occasione da cogliere al volo per vivere avventure magiche insieme alla vostra famiglia e ai vostri amici. Non lasciatevi sfuggire questa offerta limitata nel tempo e trasformate le vostre serate in momenti indimenticabili di sfide e divertimento!

