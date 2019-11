University Games rilascia alcune informazioni su Murder Mystery Party, la linea di giochi deduttivi sui casi irrisolti

University Games, azienda americana fondata nel 1985 da Robert Moog e Cris Lehman , ha recentemente annunciato quale sarà il nome del primo prodotto destinato a riportare sul mercato la nota linea di giochi “Murder Mystery Party Case Files – Unsolved Crimes”: il compito di aprire le danze spetterà a Underwood Cellars

La compagnia americana, a proposito della nuova linea di produzione, si è espressa parlando di MMO, facendo il verso alla più nota categoria di videogiochi noti come Massive(ly) Multiplayer Online (come World of Warcraft, giusto per citare il più noto elemento della categoria).

In questo caso University Games fa proprio l’acronimo applicandogli una nuova chiave di lettura e trasformandone il significato in Motive, Means and Opportunity (tradotto: Movente, Mezzi e Opportunità).

Stando a quanto affermato dall’azienda, i giocatori dovranno impegnarsi a fondo: questi giochi saranno dei party game caratterizzati da forti elementi deduttivi, che spingeranno i giocatori a vestire i panni di abili detective nel tentativo di dipanare casi ormai dati per irrisolvibili (i cosiddetti Cold Cases).

In Underwood Cellars, i giocatori dovranno cooperare per risolvere il mistero della morte di Barry Underwood, dato per scomparso fino a quando un terremoto non ne ha riportato a galla i resti, fino a quel momento seppelliti sotto le cantine dell’azienda vinicola Underwood.

Il primo titolo della linea Murder Mystery Party sarà disponibile nei negozi a partire da Aprile 2020, in corrispondenza con il 35° anniversario dell’azienda.

Come detto in apertura si tratta, nella realtà, si tratta di un gradito ritorno alle origini: l’azienda di San francisco, quando venne fondata, includeva infatti tra i suoi prodotti proprio l’originale Murder Mystery Party.



University Games ha già annunciato che ad Underwood Cellars faranno seguito altri due prodotti già nell’autunno del 2020 e, a seguire, almeno altre 7 uscite sparse in un periodo di tempo di circa un anno e mezzo.