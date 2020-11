UNO: disponibile la versione Minimalista

Tra i giochi da tavolo più amati e conosciuti, il card game UNO di Mattel ricopre un posto speciale nei cuori di moltissime persone. Universalmente conosciuto e giocato da un pubblico trasversale che abbraccia in egual misura giocatori di ogni età, non necessariamente appassionati di giochi. La versatilità comunicativa, in grado di rivolgersi ad un pubblico eterogeneo, ha quindi dato vita a UNO Minimalista, un’edizione del gioco che rivisita lo storico design delle carte di UNO.

UNO, nelle sue molteplici edizioni è un gioco in grado di accontentare e divertire tutti. Caratterizzato da un regolamento conosciuto universalmente e da una grafica essenziale e immediatamente comprensibile, questo gioco è un perfetto passatempo che può essere giocato ovunque e con chiunque.

Nonostante la sua iconicità UNO rimane comunque di un gioco in grado di evolversi, presentando singolari varianti di giochi, come la versione in braille per non vedenti, o prestarsi a tematizzazioni diverse legate ad alcune licenze particolari, come ad esempio i personaggi Disney, Star Wars o altri franchise popolari come Barbie, le Ninja Turtles o addirittura le opere di Keith Haring.

UNO Minimalista: largo al design concettuale

La storia di UNO Minimalista è particolare e vede protagonista il designer brasiliano Warleson Oliveira, che a gennaio 2020, pubblicava sui propri social una versione prototipo non ufficiale di UNO Minimalista. Questa particolare versione del gioco, grazie all’esposizione ricevuta online, ha attirato in breve tempo molte attenzioni, tra cui quella di Mattel, la multinazionale proprietaria di UNO, che in seguito deciderà di produrre questa peculiare edizione del gioco.

Il nuovo arrivato della famiglia UNO è un’edizione che fa del design concettuale il suo tratto distintivo. Dal packaging “total black” alle carte con icone e numeri alleggeriti, i giocatori potranno apprezzare un restyle del gioco innovativo ma allo stesso tempo familiare.

Questa nuova iterazione del gioco non prevederà varianti rispetto alla versione classica del gioco, tuttavia la grafica delle carte ideata da Oliveira, reinterpreterà in chiave minimalista gli elementi distintivi del gioco.