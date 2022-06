Disney, Marvel Studios e Eagle Pictures hanno rivelato la data di uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in home video. Il secondo capitolo delle avventure dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch con Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.

Recuperate la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sarà disponibile in home video dal prossimo 26 luglio, eccovi tutte le versione attualmente preordinabili con link:

Doctor Strange nel Multiverso della Follia in home video

I contenuti extra di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Eccovi invece i contenuti extra della versione home video di Doctor Strange nel Multiverso della Follia:

Featurette:

C’è del metodo nella follia – Unisciti ai membri dello staff e al personale Marvel nelle interviste in cui discutono del loro amore per Sam Raimi e scopri tutti i dettagli che rendono il film la quintessenza di Raimi stesso.

Ti presentiamo America Chavez – In questo divertente contributo conosceremo gli umili inizi di America nel mondo dei fumetti. Conosceremo Xochitl Gomez e si discuterà delle implicazioni del suo potere unico nel presente e nel futuro del MCU.

La creazione del Multiverso – Scrivere un film Marvel non è un compito facile. In queste interessanti featurette ci tufferemo nella sfida che lo sceneggiatore Michael Waldron ha affrontato nel creare la spiazzante e sorprendente storia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Bloopers:

La gaffe –Uno sguardo ad alcuni momenti divertenti durante le riprese

Scene tagliate:

“A Great Team”

“Pizza Poppa”

“It’s Not Permanent”

Commento Audio:

Guarda il film con il commento audio di Sam Raimi, Richie Palme, e Michael Waldron.

A proposito di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Doctor Strange nel Multiverso della Follia si svolge subito dopo gli eventi narrati in Spider-man No Way Home, con Doctor Strange che ha molto di cui rispondere. L’Universo di Strange (e quello del Marvel Cinematic Universe) è sull’orlo di una catastrofe multiversale e sta a lui fermarla. Naturalmente, alcune persone si frappongono sulla sua strada, incluso Mordo, creature di altre dimensioni e una versione apparentemente malvagia di sé stesso. La buona notizia è che lo Stregone Supremo riceverà un po’ di aiuto dal fidato Wong e, presumibilmente, da Wanda Maximoff nelle vesti di Scarlet Witch.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è interpretato da Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor. Si unisce a loro Xochitl Gomez, che interpreta America Chavez, un nuovo personaggio dei fumetti amato dai fan.