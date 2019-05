Vader Immortal: Star Wars VR Series – Episodio 1 disponibile

Nel corso dei mesi scorsi era stata annunciata una nuova serie di giochi per la VR: Vader Immortal A Star Wars VR Series. Ebbene il primo episodio, sviluppato dal team di ILMxLab, come previsto è già disponibile.

Nel corso dei mesi scorsi era stata annunciata una nuova serie di giochi per la VR: Vader Immortal A Star Wars VR Series. Ebbene il primo episodio, sviluppato dal team di ILMxLab, come previsto è già disponibile e farà parte della line-up di lancio di Oculus Quest, nonché nuovo visore per la realtà virtuale. Si tratta di una serie di giochi suddivisi in tre parti che amalgama la narrazione cinematografica insieme ad una modalità di gioco interattiva che porterà gli utenti ad esplorare il mondo di Darth Vader.

Nel gioco, i fans di Star Wars potranno vestire i panni dei personaggi dell’universo di Gerre Stellari e ritrovarsi improvvisamente davanti a Darth Vader. Durante questa esperienza interattiva, caratterizzata dalla VR, ci si potrà confrontare con il mondo circostante dunque, potrà essere utilizzata la spettacolare spada laser. Il gioco pare sia privo di ogni tipo di tutorial, ciò fa presupporre che sia molto intuitivo e tutto da scoprire.

L’unico aiuto che è stato fornito da ILMxLAB agli utenti in merito all’appassionante esperienza di gioco con VR di Star Wars, è una guida attraverso il quale i giocatori potranno essere informati su dove saranno e a cosa andranno incontro. Quindi, siete pronti a diventare i protagonisti di Star Wars e far parte di un universo lontano? Vader Immortal A Star Wars VR Series può essere acquistato ad un prezzo di 10,00 euro circa, cosa aspettate?