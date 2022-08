Una delle recenti serie manga di grande seguito, Vinland Saga, non è lontana dalla conclusione e la stima arriva direttamente dal suo autore e creatore, Makoto Yukimura.

Vinland Saga: il manga non è lontano dalla conclusione secondo l’autore

Precisamente, in occasione di un’intervista congiunta fra l’autore citato e Hajime Isayama (L’Attacco dei Giganti), il primo ha dichiarato che restano ancora poche strade da percorrere e non sono tanto distanti dal capitolo finale del manga.

Chiaramente l’autore non ha precisato il quando, si tratta di un vero azzardo dal momento che una storia potrebbe prendere da un momento all’altro una svolta differente, stravolgendo i piani o le dichiarazioni precedenti. Staremo a vedere e nel momento in cui saremo in possesso di ulteriori informazioni vi aggiorneremo.

Nel frattempo ricordiamo che l’adattamento anime corrispondente ritornerà a gennaio 2023 con la Stagione 2. Cliccate qui per tutti i dettagli in merito.

Vinland Saga: il manga, l’anime e una sinossi

Makoto Yukimura scrive e disegna Vinland Saga dal 2005 inizialmente attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha per poi trasferirsi sulla rivista Seinen Afternoon. La serie è ambientata nel Nord Europa di inizio XI secolo ed è attualmente in corso con all’attivo 195 capitoli e 26 tankobon.

In Italia il manga è edito da Star Comics.

La serie anime è stata annunciata nel 2018 per poi andare in onda nel 2019 con la produzione di Wit Studio e la regia di Shuhei Yabuta. In Italia e nel resto del mondo è disponibile attraverso la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. L’anime si compone di 25 episodi e a gennaio 2023 arriverà la Stagione 2, stavolta a cura dello studio di animazione MAPPA.