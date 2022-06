I portali ufficiali online dell’adattamento anime di Vinland Saga, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Makoto Yukimura, hanno svelato il periodo di inizio, trailer e key visual della Stagione 2 dell’anime.

Vinland Saga Stagione 2: periodo di inizio, trailer e key visual dell’anime

Precisamente, l’anime debutterà a gennaio 2023 e la realizzazione, come anticipato nel precedente articolo di maggio 2022, passa all’instancabile studio MAPPA (Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, L’Attacco dei Giganti: Stagione Finale, Banana Fish, etc…) rimpiazzando, esattamente come accaduto con l’adattamento anime de L’Attacco dei Giganti, Wit Studio.

Il regista, Shuhei Yabuta, precisava che ritornerà l’intero team di produzione, pertanto non vi saranno grandi cambiamenti di sorta.

Partiamo con la key visual dominata dai personaggi di spicco della serie:

E, di conseguenza, il trailer diffuso dal profilo ufficiale YouTube di TWIN ENGINE:

Ancora, sempre il regista, nel precedente intervento, pensa ad un adattamento completo del manga sebbene quest’ultimo sia comunque ancora in corso.

In merito allo staff, esso ritorna interamente presso studio MAPPA invece che in Wit Studio. Shuhei Yabuta (regista in Attack on Titen 3D e in Inuyashiki Last Hero) ritorna a dirigere il progetto; Hiroshi Seko (Banana Fish, Ajin: Demi-Human) supervisiona la sceneggiatura della serie e la scrive; Takahiko Abiru (Hunter x Hunter) ritorna al character design; Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul, Donten ni Warau Gaiden: Ketsubetsu, Yamainu no Chikai) compone le musiche.

La Stagione 2 riprende le vicende narrate nel corso nella 1^ prodotta da Wit Studio (prime tre stagione anime de L’Attacco dei Giganti, fra le altre) e andata in onda nel 2019 per un totale di 25 episodi. Anche in Italia è attualmente visibile mediante Prime Video (Amazon).

Vinland Saga: il manga, l’anime e una sinossi

Makoto Yukimura scrive e disegna Vinland Saga dal 2005 inizialmente attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha sino alla conclusione dello stesso anno per poi trasferirsi sulla rivista Afternoon. La serie è ambientata nel Nord Europa di inizio XI secolo ed è attualmente in corso con all’attivo 193 capitoli e 26 tankobon.

In Italia il manga è edito da Star Comics.

La serie anime è stata annunciata nel 2018 per poi andare in onda nel 2019 con la produzione di Wit Studio e la regia di Shuhei Yabuta. In Italia e nel resto del mondo è disponibile attraverso la piattaforma streaming di Amazon, Prime Video. L’anime si compone di 25 episodi: