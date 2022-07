Attore, regista, comico, Bob Odenkirk non ha bisogno di presentazioni, ma sicuramente va ricordata quella volta che Hajime Isayama, il grande autore dietro il best-seller internazionale de L’Attacco dei Giganti, lo trasformò per un istante in un gigante facendolo entrare nel cast del manga.

L’Attacco dei Giganti: quando Bob Odenkirk divenne un gigante

Sebbene trattasi di un’entrata in scena temporanea, finalizzata a trasformare un povero umano in un gigante senza coscienza, Odenkirk (conosciuto, tra gli altri ruoli, per interpretare Saul Goodman in Better Call Saul e prima in Breaking Bad) ha creato scalpore e terrore nel mondo ideato dal maestro Isayama.

La scena in cui appare il gigante di Odenkirk è avvenuta nel capitolo 124 del manga e la stessa, fortunatamente, è stata adattata anche nella serie anime corrispondente, precisamente in occasione della Stagione Finale dell’anime (la terza e ultima parte della stessa è attesa per il 2023, in apertura i dettagli). Inoltre, da pochi giorni è disponibile in Giappone e negozi online il Volume 4 dell’edizione Blu-Ray della Stagione Finale e lo studio di animazione MAPPA ha effettuato degli accorgimenti grafici per riprodurre l’attore al meglio.

Eccolo di seguito (foto in alto versione televisiva, foto in basso versione Blu-Ray):

La seconda parte della Stagione Finale de L’Attacco dei Giganti è andata in onda il 9 gennaio 2022 per un totale di 12 episodi e ha trasposto sino al capitolo 130 del manga. La la terza e ultima parte adatterà i restanti 9 per poi concludere definitivamente la storia del maestro Isayama.

La serie anime è disponibile per la visione in Italia con sottotitoli mediante Crunchyroll dal 9 gennaio 2022.

Di seguito proponiamo una sinossi:

Sono passati quattro anni da quando i componenti dell’Armata Ricognitiva hanno raggiunto la litoranea e ora il mondo è differente. Le cose si stanno riscaldando adesso che il destino dell’Armata Ricognitiva e degli abitanti dell’isola di Paradis è determinato . A proposito di Eren, dove sarà? Riapparirà prima che le tensioni secolari tra Marley e Eldia si traducano nella guerra di tutte le guerre?

La prima parte della Stagione Finale del L'Attacco dei Giganti ha avuto inizio il 7 dicembre 2020 per poi concludersi il 29 marzo 2021 collezionando un totale di 16 episodi. La serie anime è stata prodotta da Studio MAPPA (Jujutsu Kaisen: Sorcery Fight, fra gli altri adattamenti).

Lo staff principale de L’Attacco dei Giganti Stagione Finale include il regista Yuichiro Hayashi, il character designer Tomohiro Kishi, il capo dell’animazione Daisuke Niinuma, l’art director Kazuo Ogura, il 3D CG director Takahiro Uezono, lo sceneggiatore Hiroshi Seko e i compositori di musica Hiroyuki Sawano e Kohta Yamamoto.

L’Attacco dei Giganti: manga e anime

L’Attacco dei Giganti (Shingeki no Kyojin), scritto e disegnato da Hajime Isayama, è un manga shonen di genere horror, fantasy e azione. In Giappone il manga è pubblicato (mensilmente) da settembre 2009 da Kodansha sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine sino ad aprile 2021. L’opera si compone di 139 e 34 volumi totali. In Italia, il manga è edito interamente da Planet Manga con 34 volumi disponibili.

Il manga ha ispirato una serie animata andata in onda per tre stagioni: la prima nel 2013, costituita da 25 episodi; la seconda nel 2017 con 12 episodi; la terza stagione con 22 episodi. Gli episodi si possono visionare gratuitamente su VVVVID (Dynit).

La quarta serie anime, l’ultima, è stata trasmessa tra il dicembre 2020 e marzo 2021 con 16 episodi. La seconda parte ha esordito il 9 gennaio 2022 per concludersi il 3 aprile con 12 episodi ed è disponibile per la visione con sottotitoli in italiano su Cruchyroll. La terza parte della Stagione Finale arriverà nel 2023: