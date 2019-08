Wade prodotto da Unruly Industries

Wade è la figure statica proposta da Unruly Industries per la sua recente linea Desinger Toys. La statua, completamente in plastica, è frutto del lavoro dell’artista Tracy Tubera, street artist di fama mondiale.

Wade è la figure statica proposta da Unruly Industries per la sua recente linea Desinger Toys. La statua, completamente in plastica, è frutto del lavoro dell’artista Tracy Tubera, street artist di fama mondiale. Tracy ha poco ha intrapreso una collaborazione con Sideshow, colosso del mondo del collezionismo sia come azienda distributrice che come produttrice. Lo stile accattivante della scultura, frutto di un mix tra graffiti e anime di Tracy Tubera si rivede anche nelle sue opere di cui questa è la seconda uscita dedicata ai S.H.S. (ovvero Super Heroes in Sneakers) e Wade Wilson sembra essere abbastanza degno di indossarle.

Deadpool, il cui vero nome è Wade Winston Wilson, è un personaggio immaginario dei fumetti creato da Fabian Nicieza (testi) e Rob Liefeld (disegni), pubblicato negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics ed esordito nella serie a fumetti New Mutants (vol. 1) n. 98 (febbraio 1991). A causa della sua parlantina inarrestabile viene soprannominato Il Mercenario Chiacchierone (The Merc with a Mouth). Il sito web IGN ha inserito il personaggio alla 31ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti. È un eroe-antieroe noto per il suo humour, fatto di doppisensi e riferimenti a film, serie televisive, canzoni e immagini popolari.

La statica di Wade sarà alta circa 21 cm e lo vedrà rappresentato in piedi in una classica posa spavalda“alla Deadpool” con vestiti che richiamano il suo classico outfit ma con l’aggiunta di due bellissime Sneakers. Le enormi scarpe sono veramente dettagliate e richiamano, nei colori, le mitiche Air Jordan. Il paint sarà particolarmente curato alternando, a contrasto, colori opachi a colori lucidi rendendo questa statuetta un vero e proprio oggetto di Design.

Questo prodotto, limitato a 1000 pezzi al mondo, è al momento in preordine su Sideshow.com al prezzo di 135 $ con uscita stimata per il mese di Gennaio 2020. Si unirà alle altre due già annunciate Miles Morales e Black Panther.