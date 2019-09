Walker Texas Ranger: arriva il reboot con protagonista Jared Padalecki

CBS ordina il reboot di Walker Texas Ranger con protagonista Jared Padalecki, la star di Supernatural.

A poche settimane dal lancio dell’ultima stagione di Supernatural su The CW, uno dei suoi protagonisti, Jared Padalecki ha già trovato lavoro per la prossima stagione televisiva: sarà la star del reboot di Walker Texas Ranger.

L’attore, la cui lunga corsa sull’Impala del 77 nei panni di Sam Winchster terminerà nella primavera del 2020, reciterà in Walker -questo il nome del reboot- in lavorazione presso CBS Television Studios. Il nuovo progetto, è un adattamento del crime drama degli anni ’90 con protagonista Chuck Norris. Anna Fricke (Valor, Being Human), si occuperà della sceneggiatura dell’episodio pilota e rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva a fianco dello stesso Jared Padalecki, Dan Lin (già produttore dell’adattamento televisivo del Lethal Weapon di FOX), ed i suoi partner di Lin Pictures Lindsey Libertore e Dan Spilo.

Nella rilettura del popolare show televisivo, Padalecki reciterà nel ruolo di Cordell Walker, un uomo di ritorno dalla sua famiglia dopo aver prestato servizio nell’elité della polizia del Texas. Padre vedovo di due figli, Cordell torna a casa sua ad Austin, dopo due anni di lavoro sotto copertura su un caso di alto profilo, solo per scoprire una volta tornato a casa, che quello era solo l’inizio. Sebbene non sia ancora stato svelato chi la interpreterà, esattamente come nella serie storica, Walker avrà come partner una delle poche donne a servire nei Texas Ranger. Walker Texas Ranger andò in onda su CBS dal 1993 al 2001 per un totale di 203 episodi suddivisi in 9 stagioni e due film per la TV rispettivamente intitolati Walker Texas Ranger: Riunione Mortale e Walker Texas Ranger: Processo Infuocato.

Le riprese dell’episodio pilota avranno luogo a partire dalla prossima primavera, dopo che Jared Padalecki avrà terminato le riprese dell’ultima stagione di Supernatural e farà ritorno in Texas, di dove è originario. CBS non ha ancora trovato un potenziale acquirente per la serie, che dovrebbe esordire entro la fine del 2020.