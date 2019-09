WandaVision, uno sguardo ulteriore nella mente di Scarlet Witch

In esclusiva per Disney + nella primavera del 2021 arriverà la serie tv che esplorerà il personaggio di Scarlet Witch, WandaVision.

In esclusiva per Disney + nella primavera del 2021 arriverà la serie tv che esplorerà il personaggio di Scarlet Witch, WandaVision. Questo è sicuramente uno degli show più attesi della fase quattro del Marvel Cinematic Universe, proprio perché vede come protagonista uno dei personaggi più amati dai fan degli Avengers, proprio per il suo lato nascosto e molto misterioso.

Scarlet Witch è interpretata dall’attrice Elisabeth Olsen che si dice entusiasta di questa nuova avventura che la vedrà protagonista sul piccolo schermo. L’attrice ha dichiarato su Entertainment Weekly (potete trovare l’articolo originale a questo link): “Fin dai tempi di Age of Ultron tutti gli aspetti che ho amato di Scarlet Witch sono quelli che esploreremo ora (con la serie tv Disney + n.d.r.). Penso che finalmente si esploreranno aspetti del personaggio che sono stati approfonditi solamente nei fumetti, e questo sarà davvero un bel viaggio”.

Anche Paul Bettany (Visione) è d’accordo con Elisabeth Olsen e aggiunge di aver appurato un reale progresso psicologico nei personaggi da loro interpretati, soprattutto per quanto riguarda la loro relazione. L’attore poi aggiunge “Il copione che abbiamo letto è davvero fuori di testa. Gli spettatori ne rimarranno stupiti”. E questo fa davvero ben sperare in un ulteriore colpo di scena che vedrà come protagonisti la coppia di “supereroi” meglio assortita di sempre.

Dalle poche indiscrezioni trapelate circa la trama dello show televisivo, sappiamo che la prima stagione sarà composta da sei episodi che pare racconteranno come Wanda Maximoff riesca a resuscitare Visione dopo la sua morte per mano di Thanos in Avengers: Infinity War.

Insomma, una storia d’amore che si concretizzerà proprio nella serie tv targata Disney +, e noi non possiamo che essere d’accordo con le parole del regista Shakman: “Grazie a WandaVision potremo esplorare questo amore bizzarro e strano e li guarderemo esplorare, a loro volta, la relazione e la loro crescita”.