Wandavision: smascherato leak fasullo

Qualche giorno fa, ha iniziato a girare in rete un fantomatico “leak” di un pezzo di merchandise di Wandavision, la nuova serie Marvel in onda in esclusiva su Disney+, contenente un grosso spoiler; vi tranquilliziamo subito dicendovi che é completamente fasullo.

Vi avvisiamo che, per quanto il leak sia fasullo, quanto vedete proseguendo nella lettura potrebbe comunque essere SPOILER per chi non conosce le avventure cartacee con protagonista Wanda Maximoff.

Quella che ha iniziato a circolare nella giornata di ieri, condivisa da un account twitter, é un’immagine di una dei i nuovi personaggi Minimates di WandaVision, che mostravano le illustrazioni di Scarlet Witch e Mephisto, un personaggio malvagio che ha profondi legami con la strega interpretata da Elisabeth Olsen.

La veridicitá di ció, pero’, é stata direttamente smentita dal produttore dei giocattoli, Diamond Select Toys, che ha confermato che niente di ció che si é visto corrisponde a realtá. Questa ipotesi é rafforzata anche dal fatto che il profilo twitter che l’ha diffusa e’ privo di immagine profilo ed e’ stato creato solo all’inizio di questo mese, probabilmente il giorno stesso in cui la foto e’ stata pubblicata.

Il personaggio di Mephisto, tuttavia, é al centro delle numerose teorie che iniziano a circolare attorno alla serie, visto il forte legame tra i due personaggi all’interno delle loro avventure cartacee. Nonostante alcune modifiche effettuate specialmente all’origine dei poteri di Wanda Maximoff (nei fumetti fa infatti parte dei mutanti, personaggi che, al momento, non esistono ancora nel Marvel Cinematic Universe), i fan continuano a chiedersi se effettivamente il perfido personaggio sia coinvolto nella serie: gli esagoni ricorrenti nello show sono un legame con il diavolo? Paul Bettany ha rivelato l’aspetto di Mefisto? E le scelte di dialogo di Agnes?

Sicuramente ne sapremo di piú nel corso dei prossimi episodi, fino ad allora, diffidate di leak come quello di cui vi abbiamo raccontato.