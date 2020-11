WandaVision: svelata la data di lancio della serie tv

Disney+ ha appena annunciato la data di debutto di WandaVision: l’attesissima serie tv Marvel arriverà sulla piattaforma di streaming a partire dal 15 gennaio 2021.

A new era arrives. Marvel Studios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/5pBd438tCi

