Westworld 3: HBO pubblica il teaser trailer che annuncia la data di uscita

Arriva Westworld 3. Finalmente giungono buone notizie per i fans di Westworld. HBO ha da poco pubblicato il teaser trailer ufficiale che annuncia la data di uscita della terza stagione e presenta un nuovo personaggio che farà parte dello show. Sulle note della canzone di Brain Damage dei Pink Floyd, si susseguono alcune scene attraverso le quali è possible percepire l’arrivo di un nuova figura interpretata da Aaron Paul. In oltre, il trailer svela che la terza stagione della serie Westworld-Dove tutto è concesso farà il suo ritorno nel 2020.

La serie televisiva, ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy per HBO, ha debuttato per la prima volta negli USA nel 2016 ed è basata sul film de Il mondo dei robot di Michael Crichton. Lo spot mostra l’attore di Breaking Bad all’interno di un mondo futuristico circondato da esseri artificiali. Da quanto trapelato, sembrerebbe che Aaron Paul faccia parte di una banda di rapinatori e provi, allo stesso tempo, un forte dissenso nei confronti della società in cui vive. Ad un certo punto subentra una misteriosa donna dai capelli biondi: Dolores, interpretata da Evan Rachel Wood.

La seconda stagione si era conclusa con la fuga dal parco di Westworld da parte di Dolores e Bernarde, con la promessa di creare un nuovo mondo per gli androidi. Infatti, dal trailer sembrerebbe che i personaggi si trovino in luoghi fin ora sconosciuti. Dunque, nel 2020 scopriremo il ruolo del nuovo personaggio e come si evolveranno i piani rivoluzionari di Dolores. Nel frattempo gustiamoci il teaser trailer del prossimo Westworls 3 e fateci sapere cosa ne pensate lasciando i vostri commenti.