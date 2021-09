Winnie the Pooh: arriva su Airbnb la casa ispirata a quella del famoso orsetto

Nel profondo del Bosco dei Cento Acri… c’è la vera casa di Winnie the Pooh! Sì, avete capito bene. Ora grazie a Airbnb, fondata nel 2007 con l’obiettivo di regalare soggiorni ed esperienze unici agli ospiti, è possibile alloggiare nella stessa casa dell’orsetto più famoso di tutti i tempi!

La casa è un progetto che fa parte dei festeggiamenti del 95° anniversario del celebre e amatissimo orsetto Pooh. Andiamo quindi a scoprirla!

Winnie the Pooh: la casa dell’orsetto

La casa di Winnie the Pooh si chiama Bearbnb e si trova nella Foresta di Ashdown, che ha ispirato il famoso Bosco dei Cento Acri dei racconti di A.A. Milne. La casa ha due alloggi indipendenti e può accogliere quattro ospiti contemporaneamente (due adulti e un massimo di tre bambini).

A curare il progetto per Disney, Kim Raymond, il disegnatore di Winnie The Pooh, il quale si è ispirato alle illustrazioni originali di E.H. Shepard.

Sono un disegnatore di Winnie The Pooh da 30 anni, e continuo a ispirarmi alle decorazioni classiche di E.H. Shepard e alle più recenti storie Disney. La ‘Bearbnb’ è un’esperienza davvero unica che permetterà ai fan di vivere tutto il fascino di Winnie The Pooh, onorando allo stesso tempo le sue avventure originali che ci accompagnano da 95 anni.

Tutto nella casa, ricorda le atmosfere dei libri di Winnie the Pooh: la struttura, creata con tronchi d’albero a vista attorno all’ingresso e la scritta “Mr. Sanders” incisa sulla porta; abbiamo una carta da parati personalizzata disegnata da Kim Raymond e, cosa non può mancare nella casa di un orsetto? Il miele! Per questo gli ospiti avranno a disposizione, nella credenza della cucina, scaffali colmi di barattoli del dolce nettare.

Non solo. Durante il soggiorno gli ospiti potranno partecipare al tour guidato all’interno del vero Bosco dei Cento Acri, giocare a Poohsticks sull’iconico Poohsticks Bridge e gustare piatti tipici a base di miele. Inoltre avranno a disposizione anche diversi prodotti per il benessere personale e tappetini per lo yoga, diari e asciugamani per incoraggiarli ad abbracciare la natura circostante, e vivere come Pooh, noto per la sua capacità di seguire sempre il proprio ritmo.

Naturalmente la casa ha le sue regole e alcune sono particolari:

• Vietato l’ingresso agli Efelanti

• Non mettere le mani nei barattoli di miele

• Si consiglia di fare uno spuntino con “qualcosina” alle 11 del mattino

• Obbligo di giocare a Poohsticks

• Sono consentiti pisolini multipli

• Non introdurre animali domestici (esclusi Ro, Tigro, Ih-Oh, Pimpi e orsetti Pooh)

• Massimo 4 ospiti per alloggio, fino a 3 bambini

• Vietato fumare, infastidisce le api

• Per ragioni di sicurezza si raccomanda che dormano sul soppalco solo bambini dai 6 anni in su. Possibilità di avere a disposizione brandine o lettini da campeggio per gli ospiti più piccoli al piano terra.

Quanto costa soggiornare nella casa e dove si può prenotare? Per prenotare la struttura Bearbnb basta andare sul sito di Airbnb. L’alloggio Bearbnb si trova nella Foresta di Ashdown nell’East Sussex e Kim ospiterà due soggiorni per il 24 e il 25 settembre per soli 95 sterline a notte.

Qui sotto potete guardare il video di presentazione:

Se amate Winnie the Pooh e i suoi amici, questa si rivelerà un’esperienza unica e magica, assolutamente da non lasciarsi sfuggire, come sottolineato da Catherine Powell, Airbnb Global Head of Hosting

Winnie The Pooh è un’icona dell’infanzia amata dalle famiglie di tutto il mondo. Quest’anno i suoi racconti originali festeggiano il 95° anniversario e l’alloggio nel vero Bosco dei Cento Acri offre ai fan un’occasione irripetibile per celebrare i racconti classici di A.A. Milne. Un posto perfetto per un totale relax. Come dice Pooh – Il dolce far niente spesso porta alle cose migliori.

L’obiettivo del progetto? Come spiegato da Tasia Filippatos, SVP, Consumer Products, Games and Publishing per The Walt Disney Company è quello di poter rivivere le avventure di Winnie the Pooh vivendo per un giorno proprio come l’orsetto.

