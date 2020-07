Wizards: Tales of Arcadia, in arrivo su Netflix ad agosto

Novità all’orizzonte per la trilogia Tales of Arcadia di Guillermo del Toro. Wizards: Tales of Arcadia, capitolo conclusivo della serie animata originale Netflix, arriverà sulla piattaforma il 7 agosto 2020.

Dopo aver seguito le avventure di Jim in Trollhunters e della coppia di fratelli alieni Aja e Krel Tarron in 3 In Mezzo a Noi, la saga urban fantasy del regista premio Oscar si focalizzerà sui maghi, già introdotti nel finale di Trollhunters. In questa nuova serie seguiremo l’apprendista mago Douxie, che si affiancherà al ricco cast di personaggi noti, in un viaggio temporale a Camelot. Il mitico regno di Re Artù è sull’orlo di un conflitto magico, dal quale dipenderà il fato dei mondi sovrannaturali ad esso collegati.

La trilogia Tales of Arcadia è stata lanciata nel 2016: la storia ideata da Guillermo del Toro e Rodrigo Blaas è ambientata nella cittadina di Arcadia Oaks, al centro di vicende che coinvolgono mondi magici ed extraterrestri.

Trollhunters: I racconti di Arcadia, serie principale della trilogia, ha introdotto i Troll e il mondo magico e, durante le tre stagioni che la compongono, ha incrociato più volte le sue trame con 3 In Mezzo a Noi: I racconti di Arcadia, serie dedicata ai fratelli alieni Tarron.

Wizards: Tales of Arcadia si collegherà a Trollhunters svelando i retroscena legati al personaggio di Merlino.

Wizards: Tales of Arcadia sarà creata e prodotta da del Toro e vedrà Marc Guggenheim (Arrow, Trollhunters) e Chad Hammes (Trollhunters, 3 In Mezzo a Noi) nel ruolo di produttori esecutivi affiancati da Chad Quandt e Aaron Waltke.

La serie vedrà il ritorno delle voci storiche che hanno accompagnato gli spettatori nelle serie precedenti e alcune nuove entrate, tra cui Colin O’Donoghue (​Once Upon a Time) che interpreterà Douxie, protagonista nonché allievo di Merlino.

Ad affiancare O’Donoghue troveremo anche Alfred Molina (Spider-Man 2​) nel ruolo del famiglio Archie, Stephanie Beatriz (​Brooklyn Nine-Nine)​ nel ruolo del troll combinaguai Callista, James Faulkner (​Il Trono di Spade​) nel ruolo di Re Artù e John Rhys Davies (Il Signore degli Anelli) nel ruolo di Galahad.