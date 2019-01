Wizkids annuncia Smash City: mostri giganteschi alla distruzione delle città!

I giocatori dovranno dimostrare di avere una buona mira , grande destrezza ed un’abbondante sete di distruzione nel nuovo gioco della Wizkids ispirato alle epiche battaglie tra kaiju, i giganteschi mostri della mitologia nipponica.

Dal sito del produttore:

“WizKids è lieta di annunciare che il suo nuovo gioco devasta-città, Smash City, è in arrivo nei negozi di giochi del nord America!

In questo gioco, creato da Stephen Avery e ispirato alle iconiche creature kaiju del Giappone, i giocatori saranno mostri giganti alimentati da diversi tipi di energia, in lotta per il dominio. Il gioco presenta palazzi tridimensionali che i giocatori potranno abbattere per ottenere abilità diverse. Ogni turno, tireranno dei dadi giganti per danneggiare il più possibile i loro avversari.

Se un edificio viene rovesciato, quel giocatore ottiene una carta Distruzione, che conferisce ai giocatori delle abilità speciali. Se un giocatore fa cadere uno o più edifici sugli avversari, questi subiranno danni in base al numero di edifici da cui verranno colpiti. Se invece il dado si ferma vicino ad un edificio con un segnalino energia del tipo preferito da quel mostro, si ottiene un gettone Power Up. Se il dado si fermerà nelle vicinanze di un’auto, sarè anche possibile lanciarne una, infliggendo 1 danno ad un mostro avversario colpito e concedendo un gettone Power Up al giocatore.

Tuttavia la città non resterà inerme: i civili hanno richiesto l’intervento dell’esercito per catturarti e se il dado si ferma in prossimità delle truppe subirai danni. Inoltre, subirai danni anche se il tuo dado si ferma accanto ad un edificio con un gettone energia che il tuo mostro non gradisce.

Il gioco ha termine quando un mostro raggiunge il suo ultimo punto vita e il giocatore con il maggior numero di gettoni Power Up è il vincitore. Con 4 mostri unici tra cui il terrificante Toxiguana e il mostruoso Magmalodon, Smash City galvanizzerà i giocatori a cui piace l’idea di seminare caos e distruzione in una battaglia all’ultimo sangue. Smash City sarà presto nei negozi, quindi assicurati di preordinarlo presso il tuo negozio di fiducia o direttamente online già oggi!”

Dalla descrizione del prodotto pare quindi che il gioco si proponga come una alternativa ancora più “caciarona” al noti giochi “King Of New York” e “King Of Tokyo” ideati da Richard Garfield degli scorsi anni

La scatola conterrà: 4 grandi dadi mostro in gommapiuma, 1 mappa della città, Edifici 3D, Tessere dell’esercito, Tessere auto, Schede giocatore, Carte Distruzione!

Il prezzo di vendita annunciato è di 39,99$