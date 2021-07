WWE NXT: ecco quale sarà il main event del prossimo TakeOver

La stagione estiva in casa WWE inizia a farsi rovente. Dopo il ritorno in pompa magna di John Cena a Money in the Bank e l’ormai certo match contro Roman Reigns a SummerSlam, anche NXT promette ai fan grandi sorprese.

Nelle puntate registrate in questi giorni, e che andranno in onda nelle prossime settimane, è stato infatti annunciato che il prossimo TakeOver andrà in scena domenica 22 agosto, il giorno dopo SummerSlam, e avrà un main event d’eccezione: l‘NXT Champion Karrion Kross difenderà il titolo dall’assalto di Samoa Joe!

Joe era tornato di recente all’interno del brand oronero indossando i panni dello special guest enforcer ma, a quanto pare, ha finalmente ottenuto l’ok medico per tornare a esibirsi nel ring. Se dovesse riuscire nell’impresa di portarsi a casa la vittoria, diventerebbe la prima e unica superstar ad aver vinto per ben tre volte l’NXT Championship.

NXT TakeOver, Karrion Kross affronterà Samoa Joe

Vi ricordiamo di come Kross abbia effettuato il suo debutto in quel di Monday Night Raw nella puntata di lunedì, venendo sconfitto in pochi minuti da Jeff Hardy. Un episodio che ha fatto storcere il naso a molti fan, considerando la gestione completamente diversa del campione in quel di NXT.

Samoa Joe andrà quindi a vendicare il malcapitato William Regal, vittima degli attacchi di Kross, e cercherà di diventare ancora una volta il top player di NXT.

TakeOver sarà visibile come di consueto sul WWE Network. La programmazione settimanale di NXT, invece, è disponibile con il commento in italiano su Discovery+. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.