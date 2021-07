WWE Monday Night Raw: grandi ritorni e un cambio di titolo

La puntata dello show rosso post Money in the Bank (qui i risultati completi) ha regalato scintille. John Cena, tornato in WWE proprio in occasione del PPV di domenica, ha aperto lo show sfidando ufficialmente Roman Reigns per un match valevole per lo Universal Championship a SummerSlam.

Il leader della Cenation ha poi annunciato che sarà presente anche a SmackDown, questo venerdì, per un faccia a faccia con il campione.

Grandi novità anche sul fronte WWE Championship. Dopo aver sconfitto il rientrante Keith Lee, Bobby Lashley si è trovato dinnanzi il suo prossimo avversario: nientemeno che l’Hall of Famer Bill Goldberg. Sono bastate soltanto due parole, “I’m Next!”, per decretare lo scontro tra i due in occasione del PPV più importante dell’estate.

WWE Raw, il ritorno di Goldberg e un sorprendente cambio di titolo

I fan hanno potuto assistere anche al debutto nel main roster dell’NXT Champion Karrion Kross. Nonostante la sconfitta riportata contro Jeff Hardy, che per festeggiare il ritorno dinnanzi al pubblico ha nuovamente utilizzato la storica theme No More Words, il campione dello show oronero ha fatto sentire la sua presenza e senza dubbio reclamerà vendetta nelle prossime settimane.

Il momento shock della serata è però arrivato al termine del match tra Charlotte Flair e Rhea Ripley quando Nikki A.S.H, vincitrice del Money in the Bank interamente al femminile, ha incassato la valigetta sulla figlia del Nature Boy, diventando per la prima volta in carriera Raw Women’s Champion e coronando il sogno di una vita.

Potete recuperare la programmazione settimanale della WWE interamente in italiano, con il commento di Luca Franchini e Michele Posa, in esclusiva su Discovery+. Per abbonarvi alla piattaforma, a un prezzo accessibile, vi basta seguire questo link.