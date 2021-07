John Cena fa il suo ritorno in WWE: video e immagini del momento shock

John Cena è finalmente tornato a casa. Dopo un anno di lontananza dal ring, il 16 volte campione del mondo ha fatto la sua apparizione shock al termine del main event di Money in the Bank (qui potete leggere i risultati completi) che ha visto Roman Reigns confermarsi Universal Champion.

Ed è proprio l’Head of the Table a essere stato messo nel mirino del leader della Cenation, aprendo la strada a un possibile match tra i due per SummerSlam, in programma il 21 agosto in diretta dall’Allegiant Stadium di Las Vegas.

Dopo il ritorno che ha scosso l’intero WWE Universe, Cena ha annunciato nel backstage di Money in the Bank che avrebbe aperto la puntata di questa sera di Monday Night Raw.

John Cena. Monday Night Raw. 1am. BT Sport 1HD. We might as well just stay awake and power through. Far too hyped for sleep right now 😩 pic.twitter.com/ViUHHM2Uyg — WWE on BT Sport (@btsportwwe) July 19, 2021

WWE, standing ovation dei fan per il ritorno di John Cena

Il pubblico della Dickies Arena di Fort Worth, arena in cui si è svolto Money in the Bank, ha riservato una grande ovazione all’ex campione che, dopo anni e anni al top della WWE, sta ormai per raggiungere lo status di leggenda. Cena, a tratti commosso, ha voluto ringraziare tutti i fan presenti, affermando di aver provato grande nostalgia in questi mesi di assenza dalle scene.

Dal mondo della WWE a Hollywood il passo è breve. Negli ultimi mesi Cena è stato fortemente attivo sul set di grandi blockbuster americani. I fan, infatti, potranno ammirarlo sul grande schermo nel nono capitolo di Fast & Furious e in The Suicide Squad di James Gunn.

Cena riprenderà poi il ruolo di Peacemaker nella serie spin-off realizzata in esclusiva per HBO Max e fissata per il 2022. Il progetto esplorerà le origini del controverso personaggio dei fumetti e sarà in continuity con gli altri film DC.

