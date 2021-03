Zack Snyder’s Justice League – il regista spiega l’insolito formato dello schermo

Zack Snyder’s Justice League continua a mietere un notevole consenso di pubblico mentre i fan iniziano ad invocare a gran voce i sequel, c’è tuttavia un aspetto che ha colpito e spiazzato un po’ tutti gli spettatori ovvero il formato del film.

La pellicola infatti non si presenta nel tradizionale formato widescreen 16:9 (con le bande nere orizzontali in basso e in alto dello schermo) cioè rettangolare, ma nel meno tradizionale 4:3 (con le bande nere verticali a destra e a sinistra dello schermo) “trasformando” lo schermo in un quadrato.

In realtà lo stesso regista Zack Snyder aveva spiegato mesi fa la motivazione dietro la singolare scelta.

Zack Snyder’s Justice League: perché non è in widescreen?

Nelle intenzioni originali di Snyder, il film avrebbe dovuto riempire uno schermo IMAX e per questo quando si è rimesso al lavoro sulla pellicola ha preferito “simulare” quel ratio anche per Zack Snyder’s Justice League.

Attualmente i film hanno un ratio di 1,85:1 o 2,39:1 (16:9) mentre Zack Snyder’s Justice League ha un ratio di 1,66:1 (4:3).

Il regista ha spiegato che mentre rivedeva le parti di Batman v. Superman: Dawn of Justice filmate in IMAX, è rimasto impressionato:

Mi ha davvero ossessionato quel grande quadrato. Il mio intento era di fare in modo che l’intero film si potesse riprodurre in un gigantesco rapporto di aspetto 1:4:3 su uno schermo IMAX gigante. Ho iniziato davvero ad innamorarmi di quel concetto dal punto di vista compositivo. I supereroi tendono ad essere meno orizzontali. Forse Superman quando vola, ma quando è in piedi, è più verticale.

Questo però non significa che vedremo “meno” film. Vediamo la parte superiore e quella inferiore dell’immagine, che di solito sarebbero tagliate dalle barre nere orizzontali.

In effetti vediamo una porzione più grande in questa versione del film rispetto alla versione cinematografica, per quanto riguarda le immagini, e poiché è così che è stato girato il film, non manca nulla.

Snyder ha anche spiegato che, se un film viene girato in digitale, non manca nulla sopra o sotto l’immagine, ma Justice League è stato girato su pellicola, quindi si perderebbero dei dettagli usando proporzioni più ristrette.

