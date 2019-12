Zagor, un triplo appuntamento questo dicembre!

Le vicende di Zagor proseguono con tre imperdibili appuntamenti questo mese, che faranno sicuramente felici tutti gli appassionati del mito a fumetti di Sergio Bonelli Editore. Le tre novità, naturalmente, saranno disponibili in tutte le librerie, fumetterie e store e-commerce.

Iniziamo subito con la prima uscita, fissata per il prossimo cinque dicembre. Zagor. Le origini – Il Giuramento rappresenta il secondo volume del prequel che sta alla base del fumetto creato dal quel geniaccio di Guido Nolitta. Anche in questo caso, non mancheranno colpi di scena e ambientazioni sublimi.

Lo stesso giorno debutterà anche Zagor Collana Scure, si tratta di speciali da 64 pagine che racconteranno con maggiore attenzione le vicende legate alle squadra costituita dal mito dei fumetti. Bisogna sottolineare che il nuovo volume è stato firmato da Jacopo Rauch, mentre disegni e copertina da Raffaele Della Monica.

Qualche settimana dopo invece, precisamente il prossimo 21 dicembre, compirà il debutto ufficiale il quarto appuntamento di Zagor Collana Scure. A firmare questo volume è il solito Jacopo Rauch, mentre i disegni sono fatti da Stefano Di Vitto e Raffaele Della Monica.

Insomma, tre grandi appuntamenti per tre grandissime avventure, che saranno in grado di regalare altrettante emozioni agli appassionati. Potete trovare i due volumi di Collana Scure a 2,5 euro, mentre Le Origini al prezzo di 17 euro.