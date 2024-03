Baldur's Gate: volume omnibus a fumetti a soli 29€!

Se, come noi, avete amato avventurarvi tra le terre del Ferun grazie allo spettacolare Baldur's Gate 3 (qui la nostra recensione console, qualora ve la foste persa), allora, sempre come noi, avrete ancora una gran voglia di restare attaccati allo splendido mondo di gioco, cosa che risulterà tanto semplice quanto piacevole se deciderete di acquistare lo splendido volume a fumetti "Leggende di Baldur's Gate - Dungeons & Dragons", una raccolta imperdibile per gli appassionati dell'universo di Dungeons & Dragons che, grazie ad Amazon, può entrare a far parte della vostra libreria con soli 29,60€, a differenza del prezzo originale di ben 37 euro. Insomma, un vero affare, specie perché parliamo di un volume da oltre 380 pagine!

Leggende di Baldur's Gate - Dungeons & Dragons, chi dovrebbe acquistarlo?

Volume comprensivo di un lungo ciclo di storie, orchestrato dall'autore Jim Zub, con il supporto alle illustrazioni di Max Dunbar, Netho Diaz e Nelson Daniel, "Leggende di Baldur's Gate - Dungeons & Dragons" è un volume a fumetti davvero bello e coinvolgente, che narra uno spaccato di vita in quel dei Forgotten Realms, in compagnia di un nuovo ed eclettico gruppo di avventurieri, capitanato dall'ormai celebre ranger Minsc, in compagnia del suo immancabile criceto Boo.

Parliamo di un volume godibilissimo anche in versione stand alone, anche qualora non abbiate esperienza con le avventure a fumetti (o romanzate) di Dungeons & Dragons, e persino qualora non abbiate mai giocato il classico gioco con carta, dadi e matite. Si tratta, infatti, di un ciclo di avventure completo qui raccolto integralmente, e perfettamente godibile così com'è, messo in piedi per celebrare quella che fu l'uscita dell'ultimo film dedicato a D&D.

Venduto com'è al costo di poco più di 29 euro, questo volume a fumetti è, in sintesi, un acquisto davvero sensatissimo sia per i fan di D&D che per quei lettori che potrebbero avvicinarsi al mondo "esteso" tratto dal gioco di ruolo anche solo dopo il successo dell'ultimo videogame. Per questo, ma soprattutto per l'ottimo sconto, vi inviteremmo ad acquistarlo subito, approfittando di quella che è un'offerta davvero IMPERDIBILE!

