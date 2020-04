Smart TV | Le migliori di aprile 2020

Samsung ha deciso di andare controcorrente e produrre televisori dotati dell’innovativa tecnologia QLED. Lo schermo a punti quantici è dotato di una serie di nanocristali in grado di illuminarsi in maniera autonoma e fornire dunque una retroilluminazione sia rispetto ai televisori con tecnologia Edge LED sia rispetto a quelli dotati di Local Dimming. Il Q90R si avvicina dunque alla qualità visiva di un OLED, ma i neri non sono assoluti anche se molto vicini. Il Quantum Processor 4K usa inoltre l’intelligenza artificiale in modo da ottimizzare le immagini in maniera dinamica per offrire sempre la migliore esperienza possibile.

Bello anche dal punto di vista estetico, con cornici estremamente sottili e un supporto monolitico.